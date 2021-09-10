臺灣帝亞吉歐獲「2021亞洲最佳企業雇主獎」「WeCare最佳關懷員工獎」

由亞洲資深人力資源專業雜誌《HR Asia》所舉辦的「亞洲最佳企業雇主獎」，今年共吸引292間企業參與，臺灣帝亞吉歐(Diageo)順利從中脫穎而出，並同時獲得「WeCare最佳關懷員工獎」的肯定。

臺灣帝亞吉歐在「亞洲最佳企業雇主獎」的評分標準中，「員工身心體驗」的分數高於同業平均近25%。除了給予新入職同仁最完善的基礎培訓外，也提供員工商業英語及專業知識等課程，讓所有同仁皆可隨時透過My Learning Hub線上學習平台進行課程學習，提升工作能力及效率。在疫情居家辦公的這段時間，許多員工也利用閒暇之餘，透過My Learning Hub線上學習平台自我精進，深感受用。除了工作技能的提升，臺灣帝亞吉歐也相當重視員工的心靈健康，並給予高度的實質關懷，當員工遇到工作或個人生活上的各類問題時，「Tlk2員工協助方案」提供免費且保密的諮詢與建議，以促進良好的身體及心靈健康發展。

圖為帝亞吉歐重視員工福祉及發展，致力打造一個相互尊重且幫助員工發揮潛力創造個人最高價值的職場環境。業者提供

臺灣帝亞吉歐(Diageo)總經理程展鵬(Atul Chhaparwal)表示，非常榮幸能成為今年「亞洲最佳企業雇主獎」的獲獎企業之一，值此疫情時刻更是格外振奮人心的消息，也為疫後復甦的行動帶來能量。帝亞吉歐重視員工福祉及發展，致力打造一個相互尊重且幫助員工發揮潛力創造個人最高價值的職場環境。這個獎項是對每一位在臺灣帝亞吉歐同仁的肯定，也正是每位員工的熱忱與辛勤，創造了這項成就。臺灣帝亞吉歐相當注重內部員工的福利與發展，並提供良好的工作條件與環境，讓所有同仁釋放最大的潛力與成長，也因此在工作或生活上，帝亞吉歐都是員工最強而有力的後援，提供優於勞基法的六個月的全薪育嬰假，同時定時舉辦員工旅遊、品酩會，並提供員工旅遊津貼。

圖為臺灣帝亞吉歐(Diageo)總經理程展鵬(Atul Chhaparwal) 認為獲得「2021亞洲最佳企業雇主獎」及「WeCare最佳關懷員工獎」獎項，是對每一位在臺灣帝亞吉歐同仁的肯定，也正是每位員工的熱忱與辛勤，創造了這項成就。臺灣帝亞吉歐將持續發揚在地精神，落實企業公民責任，不論對內對外都期待能夠為社會創造企業的最高價值。業者提供

程展鵬(Atul Chhaparwal)說明，帝亞吉歐從1987年進入台灣以來，發揚在地精神，落實企業公民責任，不論對內對外都期待能夠為社會創造企業的最高價值。帝亞吉歐「2030社會願景」 (Society of 2030)將針對「理性飲酒」、「包容與多元」及「環境永續」等議題提出倡議。目前臺灣帝亞吉歐員工性別平等比已達成近乎「1:1」的比例，未來將持續達成五成女性管理階層的比例，展現帝亞吉歐在多元共融以及平權議題上的努力；「理性飲酒」則持續在全球推廣正確的飲酒知識，致力減少酒後駕車、酗酒及未成年飲酒等問題；帝亞吉歐在全球也持續回應「環境永續」議題，從生產到銷售，都能為社會及環境帶來積極正面的影響及改變，其中包含達成企業營運的淨零碳排放、並在製造產品時減少30%的用水量等實際作為。帝亞吉歐期待透過這三面向的規劃，擴大企業的影響力，與社會及環境友善共存。更多資訊請參考www.diageo.com

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