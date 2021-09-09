創世台中站30年 台電愛心捐助汰換老舊設備

「創世台中分院」 自民國79年創立至今逾30年餘，院內有諸多設備老舊待更新，適逢中秋佳節前夕，台電台中區處今（9）日以「捐款取代物資捐贈」，由黃明舜處長代表，將區處同仁及志工等愛心捐款四萬元，作為創世台中分院的設備汰換及物資補充使用，希望能夠讓目前在「創世基金會台中分院」內安養的30位植物人朋友，擁有較舒適及優良的安養環境。

台電中秋愛心捐助創世台中站汰換老舊設備。圖／台電台中區處提供

新冠肺炎疫情持續延燒，許多行業面臨無薪假、歇業，專門照顧植物人的創世基金會亦受到嚴重衝擊。

創世台中院區陳韋龍院長表示，受疫情影響，部分捐助人表明因經濟因素，暫停定期定額捐款；也有店家因生意下滑，決定歇業，撤除放置於店內的發票箱；再加上許多的大小義賣、園遊會活動都停辦，民眾出門消費次數也銳減，使得創世一直以來仰賴的募捐發票隨之大幅減少，讓一直以來服務經費八成以上均仰賴社會大眾小額捐款的創世而言，造成鉅大影響。

黃明舜處長說，台中區處常年提供場地供創世基金會放置發票捐贈箱，也曾為其添購病床設備、發動同仁募款購買尿布、奶粉等消耗性物資贈與植物人使用，今年聽聞創世台中院區設院已達30年，故於中秋佳節前夕，捐款四萬元，希望藉此拋磚引玉，號召社會大眾共同為創世台中分院修繕環境、改善設備，讓在院內安養的植物人朋友、前來探望他們的親人，以及在院內從事照護工作的所有志工服務人員，能夠在一個物資充足，整潔舒適的環境中安心養護。

台電中秋愛心捐助創世台中站汰換老舊設備。圖／台電台中區處提供

創世台中分院設院已超過30年，始終抱持著「照顧一位植物人，就等於照顧一個家庭」之中心理念，累計至今已協助近300位植物人及其家庭度過難關，目前院內也持續安養30位院民，然因創院已久，諸多設備已老舊，需社會大眾共同關懷及協助，讓其服務得以延續。