新竹縣推動資源回收連續8年創佳績

新竹縣全體縣民積極配合與執行各項資源回收工作，經行政院環保署考核資源回收績效獲頒「銀質獎」之肯定。縣長楊文科除感謝各鄉鎮市公所的努力，親自頒獎表揚績優鄉鎮市公所並發給獎勵金作為鼓勵。本次榮獲特優獎有寶山鄉公所、關西鎮公所、五峰鄉公所及新埔鎮公所；榮獲最佳進步獎為芎林鄉公所。

縣長楊文科表示，新竹縣資源回收能獲環保署銀質獎肯定，首先感謝全體縣民共同努力並落實縣府資源回收相關政策，並肯定各鄉鎮市公所共同推動的成果。新竹縣資源回收率由103年42.81%提升至109年56.44%，顯示新竹縣鄉親的環保意識不斷提升且更加落實資源回收，在資源回收業務上有多項創新作為，才能夠在同組縣市中脫穎而出，獲得評審委員的肯定。

新竹縣鄉親的環保意識提升，並在資源回收業務上有多項創新作為。圖／業者提供

新竹縣109年資源回收活動相當多，有針對不同類型資收物進行回收宣導，如「紙類與紙容器分開回收」及「電子電器及廢資訊物品」等宣導活動，解說物品資源回收、處理及再生流程，以達到資源物回收且有效利用之效果；另動員村里力量協助在鄉鎮市設置「城市蜂收站」，提供居民便利回收服務，變賣所得直接回饋村里；並於新豐鄉紅毛港設立「漁港及休憩場所行動回收站」，讓遊客在休憩時不忘共同維護海岸及海洋環境；在關懷弱勢部分持續與回收業合作辦理「個體戶回娘家」，除了提供安全裝備並給予優惠的價格來幫助個體戶；另編輯「搶救資源回收大作戰之傳家祕笈」，並深入轄內傳統市場進行資源回收物品宣導，秘笈中讓民眾更加清楚資收如何分類。新竹縣所辦理之活動除了創造更多回收新亮點且均有效提升資源回收成效。

在績優鄉鎮市公所部分，關西鎮主動下鄉至村里社區辦理環境有害物(電池、農藥瓶等)兌換活動；五峰鄉結合原民特色，使用圖騰彩繪美化清潔隊及觀光景點；寶山鄉積極與移工宿舍辦理外籍移工宣導，並與鄉內幼兒園配合舉行「環保教育從小做起」活動；新埔鎮定期舉辦清潔隊「垃圾分類資源回收再生兌換」活動及芎林鄉則結合在地大型活動(如鄧雨賢音樂會)辨理宣導兌換活動等，具有環境教育及親子活動之資源回收宣導活動。