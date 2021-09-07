大新竹合併議題夯 新竹市長民調第一鄭宏輝:感謝市民支持!

對於近期最夯的新竹縣、市合併議題，行政院政務顧問鄭宏輝表示，新竹科學園區所在地的新竹縣市，有著共同生活圈，包括交通、環境、教育、就業、就學、生活等的各種議題都必須共同面對、共同解決，新竹縣市如果能夠「合併升格」成為「大新竹市」，成為擁有「千億級預算」的地方政府，才能與新竹的發展現況相符合，對於整合重大建設也有相當大的幫助，肯定是新竹人的福祉！

鄭宏輝指出，新竹市從民國71年升格到現在大約40年，已經發展成為科技與人文薈萃的城市，而新竹縣的竹北市，也是人口飛速成長、建設飛猛進的地方，合併升格的規劃，將有利大新竹地區的建設及發展，期待透過修憲行動，簡化行政層級、確認行政區劃，奠定台灣長治久安的政府體制，相信將會是台灣在民主道路上的重要里程碑！

此外，鄭宏輝(9/7)於臉書分享最新出爐的年代民調數據「綠營有意角逐新竹市長的候選人民調」顯示，鄭宏輝17.3%、李妍慧 13.1%、林飛帆 9.6%、陳建名 4.4%。鄭宏輝對此表示，感謝市民朋友的支持!自己從台大畢業後，基於建設家鄉的使命感，回到新竹市的基層服務。20多年過去了，擔任過五屆議員，也在國發會及亞洲·矽谷歷練過，目前是行政院政務顧問。每一天，不是在研究新竹市的政策，就是在基層聆聽人民的聲音。

鄭宏輝分享一生中，大多數時間都在為新竹市民服務，也一直在尋找下一個服務新竹市民的機會。政治對他而言，不僅是一份工作，更是一份實現理想的志業。鄭宏輝強調「下一階段的門扉已經開啟，目前已有3份以上的公開民調，顯示鄭宏輝不僅在黨內民調領先，多黨民調更是第一名！真心感謝市民朋友對鄭宏輝的認可，一定會繼續進步、持續深耕，為新竹市民擘劃一個更好的未來藍圖。」