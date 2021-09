喜提達物流(CTW Logistics) 榮獲 2021 亞洲最佳企業雇主獎

喜提達物流成立於2012年,致力透過創新思維與實務結合,為全球客戶提供高附加價值的物流解決方案,並帶動臺灣物流產業的整體發展,自母公司世聯倉運積累四十七年的經驗與帶領之下,提供安全、準確、即時和具成本效益的物流服務,是喜提達物流最大的宗旨。

國際人力資源權威刊物《HR Asia》於9月6日揭曉2021亞洲最佳企業雇主獎(Best Companies to Work for in Asia),透過「員工整體投入度問卷Total Engagement Assessment Model(TEAM)」,邀請員工對前述各項目進行匿名問卷調查,衡量同仁對於企業文化、團隊承諾及自我價值實現的回饋,喜提達物流於上百家企業中脫穎而出,首次參加即獲此殊榮,喜提達表示,落實「感謝同仁、永續學習、不斷改善、挑戰專業」的經營理念,致力營造友善環境,並鼓勵多元學習,優於法令的家庭福利,積極聆聽員工心聲,獲得評審青睞備感殊榮。

據2021年評鑑顯示,喜提達在「鼓勵員工不斷學習」、「願意幫助有需要的同事」、「清楚工作職責」、「公司聆聽員工意見,並採取適當行動」與「願意從失敗中汲取教訓與經驗」等項目中大幅領先產業平均值,顯見喜提達相當重視職工福利與自我成長,無論在鼓勵進修,友善回應同仁之建議或是團隊合作管理上,皆深獲同仁的高度認同,成為喜提達勝出的重要關鍵。

細數過往,喜提達在「友善環境」的投入不勝枚舉

為創造安全舒適的工作環境,於倉儲作業環境陸續增設自動化輔助設備並應用新技術 「全自動無人倉儲系統、高效率揀貨系統、分揀設備、協作式機械手臂…等」,除了降低體能不適、減少職災發生,更藉由此,讓人力轉而投入更高價值的工作,提升同仁的成就感。喜提達全方位幸福職場措施還包含:身心健康服務 — 每週定期運動課程、特約醫護提供臨廠健康諮詢服務,協助健檢分析與追蹤,同時並於2021年啟動「閱讀休憩室」建置,為同仁們另闢一個休憩充電的好去處..等。另在教育訓練課程方面,該公司定期舉辦季度教育訓練,同仁亦可根據意願參與相關專業之外部訓練,取得各領域專業證照,除此在友善母嬰福利方面,包括優於法規的70天產假、哺乳室與生產、育兒津貼,與同仁一同慶祝迎接新生兒的喜悅,並減輕新手爸媽的壓力與負擔。

喜提達指出,最難能可貴的是該公司的管理階層與同仁平均年齡皆相當年輕化,該公司鼓勵有才華、能力的人承擔更多責任,提供寬廣的舞台讓他們盡情發揮;另一方面,有超過15%的員工在CTW的年資為10年以上,充分展現喜提達的職場多樣性與豐富性。喜提達強調,藉此殊榮說明該公司的經營理念,透過具體化的作為內化至每位同仁的日常,成為最強壯的DNA,形塑出喜提達物流的優質企業文化並永續傳承!