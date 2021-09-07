南區國稅局舉辦線上小小主播誠長營活動廣獲好評

文/郭文正

財政部南區國稅局首創以線上直播方式於110年9月4日舉行舉行，110年度廉潔品格誠實納稅校園公益暨防制菸品稅捐逃漏租稅宣導活動「優品稅風，Fun心廉盟小小主播誠長營」，該活動共吸引50名轄區內之偏鄉、家境清寒、身心障礙、新住民及一般家庭之國小學童上線參與。

財政部南區國稅局局長盧貞秀、財政部政風處處長張鴻俊並於線上致詞，勉勵學子藉此養成誠信正直之良好品格，同時邀請南臺科技大學教授黃瓊儀、雙子星電視台主播郭文吉及導演蔡政佑等多位專家學者擔任此次課程講師，以輕鬆活潑的方式教導小朋友多項實用技能，讓小朋友偕同家長一齊學習新媒體傳播技能與應用，同時吸收菸害防制及廉潔品格的知識。

盧貞秀表示，受新冠肺炎疫情影響，許多有意義的活動被迫暫緩舉行，此本次宣導活動特別改用線上營隊方式舉辦，範圍不僅跨及轄區六縣市包含澎湖離島、屏東及臺東等偏鄉孩童，許多家長與親友當日也全程參與課程，讓更多民眾因此活動受益。此次課程目的乃因應疫情期間，日常生活高度仰賴網路與新媒體方式進行互動，因而特別邀請南臺科技大學資訊傳播系教授黃瓊儀帶領之團隊，教導參與民眾從線上會議軟體、電腦繪圖設計軟體、手機行動拍攝剪輯軟體之學習與應用等技巧，讓民眾透過當日課堂所學，能設計出許多具創意的海報與影片，本次活動相關成果，歡迎至活動官方網站(https://www.ntbsa-camp.com)觀看。

活動過程中有一位澎湖離島的家長曾於活動前因擔心城鄉差距會造成孩子之挫折感，但經主辦單位鼓勵後報名，於是特別寫信感謝主辦單位，「這次課程讓孩子自信心大增，也成功學到許多新媒體傳播技能，往後日常生活都可以應用得到，非常慶幸當初有鼓起勇氣報名參加」，還有家長將學員於課堂中製作之菸害防制及廉潔品格影片分享至個人的社群平台，再次將本次活動主題「防制菸品稅捐逃漏」、「誠信正直及反貪廉能」，傳遞給更多民眾瞭解，成功地達到加乘之效益，該局表示日後將依民眾回饋的意見，持續辦理更多別出心裁及有意義之活動。