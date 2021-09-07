打造透明職場!博弘雲端Nextlink榮獲2021亞洲最佳企業雇主獎

權威人資雜誌《HR Asia》日前公布亞洲區最具指標性且規模最大的「亞洲最佳企業雇主獎」，台灣雲端服務領導品牌博弘雲端 Nextlink自百家知名企業脫穎而出，首次參加即奪得「亞洲最佳企業雇主獎」！《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」評鑑，涵蓋亞太區 11 個國家，2013 年以來參與問卷調查的企業員工已超過 200 萬名。2021年台灣區總計 292 家企業參與，採用員工投入度問卷及評審訪談作為評選標準。博弘雲端連年穩定成長，打造誠信、透明的優質工作環境，獲得員工、專業評審近滿分肯定！

博弘雲端創辦人暨總經理何冠生表示：「博弘從成立以來，以『誠信』、『極度透明』與『追求有意義的合作成果與關係』為經營理念，重視人才培養、員工發展、員工福利與企業社會責任。其中，博弘更重視組織內透明溝通，讓員工了解公司的短、中、長程目標和目前階段，認知到自己對組織的重要性，有動力與公司一起成長，讓彼此不只是在工作上交談的同事，而是成為一起追求「有意義的合作關係」的夥伴。博弘經營理念並延伸到對客戶與服務的承諾，以堅強的經營團隊、專業雲端技術與創新的服務思維，支持海內外企業實現數位轉型。

博弘雲端科技創辦人暨總經理何冠生。圖/業者提供

「亞洲最佳雇主獎」每年由亞洲知名人資雜誌《HR Asia》舉辦，專為人力資源專業人士與企業提供專業資訊，包含人才培育、人力資訊、勞務管理等，為亞太區最具指標性的人力資源獎項。該獎項會針對企業內部員工進行匿名問卷調查，並由評審委員與企業 CEO 視訊對談，再根據問卷調查結果、CEO 對談內容，以及指定提供的企業資料，評選出在人才培育、員工福利與公司經營的優良企業。此次2021「亞洲最佳企業雇主獎」博弘雲端在三大考核指標：「企業核心文化」、「員工自我意識」、「團隊溝通協作」皆名列前茅，所有問卷調查項目也遠高於同業平均，獲得近5分的高分（滿分為5分）！其中，博弘獲最高分的項目為：「組織核心清晰，且不論層級皆保持開放溝通」、「員工很清楚在工作上被賦予的期待」、「公司鼓勵員工表達反對/不同的意見」、「每位成員都很願意協助需要幫忙的同事」，這四項勇奪 4.96 高分，顯示透明、誠信的企業文化深受員工認可。

博弘雲端重視人才培訓，營造員工成長環境，除了不同的專業課程讓員工自由選修，更提供各大培訓和出席國際研討會的機會，並鼓勵參加各種專業認證考試。同時為讓員工放鬆身心，固定舉辦國內外旅遊，並提供員工聚餐補助、每月慶生活動、免費按摩、馬拉松與單車比賽報名費補助，鼓勵員工培養運動習慣，讓員工以成為 NEXTLINKer 為榮。

成立於2006年的博弘雲端科技Nextlink，為AWS亞太區第一家代管服務合作夥伴，及美國CIO雜誌評選最富前景AWS代理商，深信員工是公司最重要的資產，堅信互助、互信、共同成長，重視員工身心健康，透過透明的溝通管道聆聽員工的聲音，打造堅強的經營團隊、專業雲端技術與創新的服務思維，協助海內外企業實現數位轉型，致力成為員工與客戶心目中的亞太第一雲端企業。