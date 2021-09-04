數位製造與產業升級論壇產官學研與會熱絡

【數位製造與產業升級論壇～中小企業邁向智慧製造之路】

由於今年面臨的環境困境因素，彰化縣中小企業榮譽指導員協進會在經濟部中小企業處指導下，承辦地方性的創活產業商圈數位行銷發展系列講座，不畏疫情持續推動著，透過該計畫，期能達臻：二代傳承系列中，透過多次講座及實況操作，對青年產業之創新經營面、行銷面及個案討論，並視個別產業需求，與輔導或媒介成功案主，達到啟發接班的企業二代人士對創生產業方向，及現代數位經濟的趨勢等目標。

該計畫主題「協助地方服務網絡推動專案服務」創活產業商圈數位行銷發展線上講座規劃如下:

第一專題系列 : 彰化地方特色產業數位經濟轉型系列。

第二專題系列 : 傳統製造業邁向智慧製造的問題面面觀系列，以及第三專題系列：優化維運數位轉型等。

計畫活動指導單位為經濟部中小企業處、彰化縣政府，主辦單位為：工商策進會、彰化縣中小企業服務中心、彰化縣中小企業榮譽指導員協進會，以及，贊助單位：全拓工業股份有限公司。

彰化縣中小企業榮譽指導員協進會會長黃滋秋表示:「彰化產業結構多為中小型企業和傳統產業，為協助在地企業能透過數位轉型、智能媒合、網絡服務等階段目標提升以期達成企業永續經營；本協會以服務中小企業為宗旨舉辦了相關的2場大型講座及連續性13場線上講座積極輔導在地企業，宣導透過政府資源讓企業了解、認識且運用數位趨勢與工具，助益企業轉型升級，提高就業率，進而帶動經濟成長。」

而工策會、彰化榮協會更召集與各大學院校相關研發處及各產業機關簽訂協力服務聯盟，目的是結合產、官、學、研的群策能量並發揮最大推動效果，扮演火車頭的角色帶動彰化產業升級、創造競爭優勢。

此次系列活動以整合論壇、靜態實體與實際操作展示， 廠商及行銷業者可以分享成功模式及經驗並交流產業應用模式對技術發展、產業開發，商圈行銷能掌握最新資訊與技術，期能帶動二代青年創新創生企業、創活彰化產業再締佳績。

譬如第二系列「2021數位製造與產業升級論壇主題」：傳統製造業邁向智慧製造問題面面觀（遠距線上論壇）共分四場次，邀請了業界菁英吳崇讓、周耕德、許寀楹、杜裕貴、戴錦輝以及學研界賴永齡、黃木榮、侯帝光、姚克昌等九位產、官、學、研等各界專家分享九個精彩議題，並邀請東海大學HSC醫療系統聯盟計劃主持人翁紹仁教授擔任貴賓。

昨天9月3日舉辦的是二系列之第三場次，共計160位嘉賓報名，在工策會副總幹事陳穎青及彰榮協會長黃滋秋政令宣導開場後，由天擎積體電路董事長呂惠平引言開始精彩活動，分二段主題探究：第一個主題為：如何應用數位工具分階段推動智慧製造（工業4.0）釋例，主講人為國立彰師大管理學院前院長黃木榮博士，黃院長特為講座準備了豐富的內容，例如：業者邁向智慧製造、工業4.0首重整體規劃，漸進式導入，並從做中學習，先了解自身的痛點，從面對問題開始；亦剖析邁向智能製造之歷程目前至少有三個缺口須填補，如:避免不可見的問題，即缺少透過預測建模技術將隱性問題顯性化，進而透過流程之智慧優化與重構避免隱性問題能力等。

第二個主題為：智慧製造案例分享，主講人為：精密機械研發中心PMC工具機產業發展處副處長姚克昌，姚副處長則分享數個不同產業之案例分享，高爾夫球桿零件加工業、製鞋業、航太、精密零件加工業、品檢流程分析及SIEMENS in Amberg等，緊湊珍貴的講課內容， 除了在Q＆A綜合座談時段線上學員提問欲罷不能，使得仍有無法立即回答的問題將以郵件回覆。

第四場次將於 9月10 日舉辦，主題有：中小企業如何導入數位化生產管理系統，邀請光測公司董事長戴錦輝主講；另一主題為中小企業智慧製造人才培育策略，邀請國立聯合大學機械系主任侯帝光博士擔任主講 ，內容從五軸加工機展望數位製造實務推進的機會，案例之主題則邀請漢瑞泰五軸工具機董事長杜裕貴主講，歡迎中小企業經營者與企業二代接班人及關注相關議題者共同參與。

報名連結：https://forms.gle/pqJpcrXejrWAMMQR8

線上論壇連結：https://meet.google.com/ibh-xbpv-sqt