五倍券即日起在順發3C適用　購買指定電腦加價指定商品5折起

五倍券預計十月上旬才開放領取使用，但學校陸續開學，學生上課用的電腦不能等！長期資助弱勢學童的順發電腦吳錦昌董事長看到了這樣的需求，因此在全台順發3C推出「先消費再憑券退款」活動，可將需要的電腦設備購足，10月後再憑五倍券退款。

順發並推出9月優惠活動﹕購買指定筆電/桌機，送Microsoft M365個人版(價值2190元)及購買指定筆電/桌機/組裝機，指定商品加購價5折起等。

順發9月促銷活動，購買指定筆電/桌機，送Microsoft M365個人版(價值2190元)。圖／順發提供

順發3C以「買電腦到順發」專業定位，疫情三級在家上班上學期間 ，以貨源充足、週邊齊全，一站購足，滿足許多民眾購買電腦設備與週邊需求。

新冠肺炎顛覆既有生活型態，在家上班上學勢必成為常態，疫情回穩後，部份企業藉此機會轉型為常態居家上班，因此，在家上班上學電腦需求與網路條件形成基本需求。趁開學之際到順發買電腦，搶先適用五倍券，即刻為居家電腦設備升級。

順發董事長吳錦昌認為「一個孩子，就是一個未來，沒有一個未來應該被忽視，窮不能窮教育，窮了教育，就窮了競爭力，窮了競爭力就窮了未來，反覆形成貧窮階級複製」。順發電腦在五倍券還未發放之前，知道「幫助」不能晚，因此提前適用五倍券，先購買，再憑券退款，期望設備不足問題，得以提早解決，也邀請更多人一起來幫助更多的孩子。

順發電腦不只滿足有電腦設備需求的民眾，更是落實「守護孩子的大未來」公益理念，於每筆消費中提撥20％淨利，幫助弱勢學童就學所需，到順發消費就是做公益。截至目前為止，順發累計幫助超過30萬名弱勢學童，邀請民眾多到順發門市使用五倍券消費，一起透過消費做公益，與順發一起守護孩子的大未來：https://sf3c.tw/5000。