中壽傳愛不間斷 為臺南市弱勢家庭添保障

連兩年攜手秀峰公記慈善會將提供近1萬名民眾微型保險

在嚴峻的疫情襲擾之際，中國人壽關懷社會的心依舊不間斷，繼去年與臺南市政府及財團法人臺南市私立秀峰公記慈善會 ，共同推廣「經濟弱勢家戶微型保險計畫」後，今年再度攜手合作，以捐贈保險費方式，將為近1萬名符合資格條件的臺南市弱勢民眾，建構起意外保障的防護網。

中國人壽總經理黃淑芬表示，壽險是以人為本的產業，陪伴並支持著每個人能安穩走過不同的人生階段，因此中壽從2014年起，就一直推動微型保險，讓符合條件的弱勢族群，在無需擔憂保費來源的前提下，能夠擁有基本的意外保障，未來也將持續以愛與關懷的企業精神，藉由微型保險與各地方政府合作，提供經濟弱勢家庭更多保障、關懷及協助，希望降低突發事故導致經濟嚴重的衝擊。

臺南市政府方面，也非常認同微型保險的精神，透過保障做後盾，幫助經濟弱勢家庭，可抵擋人身風險的直接衝擊，並在第一時間張開安全守護網。 _

此外，創設於民國初年的秀峰公記慈善會，成立宗旨就是「社會救濟」、「育英」、「社會福利事業」等，在董事長張村的帶領下，不僅配合臺南市政府及臺南市各公私立醫院，轉介急難救助與救濟貧困、醫療、生活補助，更提供各單位申請贊助敬老、兒童、殘障各項活動福利措施，而現在更將樂善好施的觸角，擴展至微型保險，已堪稱是當地公益楷模的最佳代表。 _ 中國人壽強調，這次透過捐贈保險費方式，將為近1萬名滿15歲足歲到70歲低收入戶且符合條件的臺南市民，不分性別、職業等級，享有為期一年、保額30萬元的意外險保障，且同仁也將積極關懷，把團體微型保險之保險證送到每位被保險人手上，讓保障的防護網可以延伸到臺南市每一個需要幫助的角落。