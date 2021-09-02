小樹傳愛協會「傳愛進校園」公益親職講座巡迴活動開跑

校園霸凌事件曾出不窮，究其源都來自於親子關係互動不良，孩子感受不到愛，有鑑於此，小樹傳愛協會發起了【傳愛進校園】公益親職講座巡迴活動，希冀改善親子關係，幫助每個孩子獲得愛與被愛的能力，同時也為孩子注入信任與支持的力量，從源頭預防社會問題發生！讓每個生命因愛而綻放！

【傳愛進校園】發起人小樹傳愛協會創辦人Dammy說：『只要心中有愛，孩子就不會變壞！』然而華人的父母不擅於表達內在的情感，愛在心裡口難開，更多父母是愛之深責之切，以致於孩子只感受到父母的要求，而不是愛！這將影響到孩子的自我價值及自我的認同！我認為我們社會真正應該做的是防患於未然，預防的工作！而不是等發生問題後，才來解決問題，這才是經濟效益最大，社會成本最低的方式！所以我們希望走進校園，透過沉浸式感受愛活動，來連結親子關係，建立良善社會的循環！

交大校友總會執行長陳俊秀非常認同這理念，率先響應此活動，他說：孩子若沒有感受到被愛及自我價值，一旦變壞，社會就需要付出極大的代價，要拉回正軌是很困難的！我很認同傳愛進校園的活動，這是回到源頭根本的解決之道。

感念母校載興國小師長對他的教誨，本著取之社會，用之於社會的理念，陳俊秀執行長飲水思源把從母校獲得的愛與支持，回饋給學弟妹們，讓愛延續。他同時呼籲各界一起共襄盛舉愛傳母校，只要贊助三萬元，就能為母校舉辦一場有意義的活動，邀請大家一同來支持國家未來的棟樑！『我播下一顆愛的種子，祝福它將遍地開花！』

傳愛進校園公益親職講座，號召社會大眾一同參與。圖/小樹傳愛協會提供

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