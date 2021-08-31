免費聖經理財 讓您學到正確理財觀

疫情持續，很多行業的經營模式，很多人的收入都有變動，主講人潘華庭老師為加百利國際財富管理顧問有限公司總經理、國際理財規劃師、FchFP特許財務規劃師、心理諮商師、台灣偏鄉弱勢在地關懷發展互助合作協會創辦人暨理事長等，專心致力於聖經理財，幫助人們如何透過金錢的使用來回饋社會。

「聖經理財」不但學理財，更是面對生命的課程。聖經中有2350處在描述理財、奉獻、借貸、負債等議題，教導如何正確分配與使用金錢。這次演講內容包括跟猶太人學智慧，從聖經談金錢與蒙福，疫情下個人與家庭，如何聰明使用金錢與理財等。

線上演講日期：周二晚上7:30~9:45請擇一報名

9月班：9/7、9/14、9/22（三）、9/28

10月班：10/5、10/12、10/19、10/26

11月班：11/2、11/9、11/16、11/23

12月班：12/7、12/14、12/21、12/28

為避免浪費名額，須先繳交保證金1000元，全勤者退還全額保證金，缺課者，保證金轉為奉獻給「台灣偏鄉弱勢在地關懷發展互助合作協會」，將開立捐款收據。一經報名及繳費完成，視為同意保證金之退還與捐款方式。

本課程採用Zoom會議線上課程。講座為相同內容，請擇一參加，每場人數限額20人，額滿為止。報名網址如下：

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqMRt5jgQIhqk4a0ZzAT0I3r6ZcA77TB8KUp1pks4FGctjbA/viewform

※匯款資訊：

戶名：加百利國際財富管理顧問有限公司

銀行：合作金庫銀行 城東分行 (代號006)

帳號：0600-717-936652

講師簡介：潘華庭老師 心理諮詢師、IFPC國際理財規劃師、FChFP特許財務規劃師、加百利聖經理財團隊創辦人、加百利國際財富管理顧問有限公司總經理、台灣偏鄉弱勢在地關懷發展互助合作協會創辦人暨理事長

主辦單位：加百利國際財富管理顧問有限公司、協辦單位：加百利聖經理財團隊、 台灣偏鄉弱勢在地關懷發展互助合作協會