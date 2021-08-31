桃園市新聞記者協會舉辦記者節慶祝活動

桃園市新聞記者協會於今(31)日上午，由理事長劉坤厚帶領所有會員，假桃園市桃園區鉑宴會館舉辦110年度記者節慶祝大會，蒞臨嘉賓包括桃園市長鄭文燦、桃園市議會議長邱奕勝、觀旅局長楊勝評、交通局長劉慶豐、新聞處處長詹賀舜、副處長姚敦明、立委黃世杰辦公室主任、桃園市議員林政賢、陳美梅辦公室高階幹部..等親臨現場祝賀。

桃園市議會議長邱奕勝於桃園市新聞記者協會致詞。

劉坤厚理事長頒發桃園市新聞記者協會榮譽理事長證書給鄭文燦市長。

會中舉辦第四屆理監事、常務理監事暨理事長選舉，選舉出爐後由鄭文燦市長為獲得連任的現任理事長劉坤厚頒發當選證書，嗣由劉理事長回頒給鄭市長榮譽理事長證書，典禮簡單隆重!桃記協第四屆新任理事長劉坤厚致詞感謝所有會員熱心參與慶祝大會，同時並逐一邀請蒞場的嘉賓上台致詞勉勵，其中新聞協會主管機關(新聞處)處長詹賀舜、副處長姚敦明亦接連上台致詞，嘉勉協會為桃園新聞記者典範，並期許協會在獲得連任的劉理事長持續帶領下日益茁壯!今日會員大會活動除邀請貴賓致詞、進行摸彩外，並於現場同步舉辦記者節慶祝餐會..等聯歡活動，所有參加會員除了獲得五項會員基本禮品外，亦歷經兩輪的摸彩活動，每位會員皆臉露笑容，手持大包、小包禮品滿載而歸!大會歷程近4個小時後圓滿結束。

桃園市新聞記者協會第四屆理事長暨理、監事當選名單，理事長:劉坤厚，常務理事:李春台、彭慧婉，理事:范文濱、季從茂、鍾春蘭、林昀真、劉邦俊、葉志成。常務監事:陳大鵬，監事:鍾妙妮、劉裕彬。