淨妍醫美做公益 周丹薇受邀出席

臺灣醫美權威品牌淨妍醫美集團邁入第11年，8月30日舉辦台北中山淨妍醫美診所旗艦店開幕茶會，天主教會藍天家園前來祝賀並頒發感謝狀，感謝淨妍致力協助曝險青少年，讓他們體會社會上仍有「無條件的大愛」；現場也邀請到一代名模亞洲影展影后周丹薇小姐出席，現場溫馨滿滿。

淨妍醫美集團舉辦中山淨妍醫美診所開幕儀式，左起淨妍醫美診所蔡坤原院長。圖╱淨妍醫美提供

藍天家園致謝淨妍醫美集團 協助青少年回歸社會

淨妍醫美集團總院長陳俊光醫師表示，淨妍醫美集團兩岸目前已有15家診所，在企業不斷成長之餘，公益一直是淨妍努力的目標，今年雖逢疫情升溫，但公益是不分晴雨，淨妍與藍天家園、桃園地方法院、勵馨基金會等機構合作「皮秒雷射除刺青公益」專案。藍天家園朱中正主任特別強調：「很感謝淨妍醫美使用先進的皮秒雷射，將曝險少年身上的印記去除，為他們帶來改變的勇氣與契機。」淨妍醫美集團除刺青專案至今已服務超過100人次，持續並擴大協助青少年抹去身上印記，重回正軌。

追求演出零缺點 周丹薇的洢蓮絲療程初體驗

曾經獲得「亞洲影展」最佳女主角獎殊榮的一代名模周丹薇，當天也特別出席茶會。周丹薇在演藝界40餘年凡事力求完美、自我要求嚴謹，是許多人心目中的「林志玲」。近期受邀擔任神彩藝藝新媒體講師，分享如何打造個人形象的她表示：「對自己的健康保養非常在乎，戒冷飲、只喝溫開水、不偏食、攝取各種營養等，但僅靠飲食的保養力度有限，因此興起想要做醫美的念頭，受疫情影響，對於醫美的療程也更傾向自然、安全，選擇對身體較無負擔的洢蓮絲。」此次來到新開幕的中山淨妍醫美診所諮詢，就是希望能透過專業安全醫美療程，讓自己找回澎潤臉龐。

熱門熟女療程 洢蓮絲找回臉部膠原蛋白

淨妍醫美診所院長蔡坤原醫師表示，曾榮獲歐洲皮膚植入劑最大獎的「洢蓮絲ELLANSÉ」是最適合熟女的臉部填充劑。洢蓮絲PCL微型正圓晶球是新型膠原蛋白增生劑，具有「立即填充」的優勢，可塑型拉提，能改善淚溝、法令紋、木偶紋、蘋果肌凹陷、嘴角下垂等五大臉部老態象徵，是許多熟女重拾肌膚膠原蛋白之首選。

淨妍醫美診所蔡坤原院長現場分享洢蓮絲膠原蛋白增生劑優勢。圖╱淨妍醫美提供

淨妍醫美集團 打造「安心醫美」

淨妍醫美集團秉持「專業．服務．價值」的營運模式與精準行銷的佈局和策略，成功在疫情中突圍，除了中山淨妍醫美診所旗艦店開幕之外，年底在高雄也將成立高雄二館「高雄新興淨妍醫美診所」。 淨妍醫美集團使用合法原廠產品，注重醫療安全，並且在疫情期間超前部署打造高標準防疫環境，診所每位人員已接種疫苗、無接觸的諮詢預約服務等讓顧客安心變美，實現淨妍醫美集團「安心醫美」的理念。