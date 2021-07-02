婦聯會關心養護康復機構照服人員致送防疫面罩

文/郭文正

國內正面臨新型冠狀病毒(COVID-19)嚴重考驗，中華民國婦女聯合會關心養護及康復機構照服人員，為防疫工作所受的身心煎熬，特於7月1日由台南市分會主委洪沈美珠親向開元護理之家、麻豆普門仁愛之家及唪口護理之家等三單位的照服工作者致上最誠摯的關心與祝福，並代表中華民國婦女聯合會各致送防疫面罩一大箱。

中華民國婦女聯合會台南市分會主委洪沈美珠1日由分會總幹事邱懿瑩陪同，先後前往善化開元護理之家、麻豆普門仁愛之家及新化唪口護理之家向照服工作者致敬，並代表婦聯會致送防疫面罩，為養護康復機構防疫盡一份心力。

婦聯會台南分會贈送防疫面罩給新化唪口護理之家。圖/婦聯會台南分會提供

洪沈美珠指出，新冠肺炎全球流行肆虐，雖然國內在去年有傲人的防疫成績，但因疫苗採購不利，接種率極低，加以今年五月間因邊境控管疏漏導致數起群聚感染病蔓延至社區，國內宣布進入三級警戒，整體疫情變得非常嚴峻，而近日病毒傳染率更強的Delta變異株又確定傳入國內，對於養護康復機構收容對象又是染疫風險度較高的體弱、年齡偏高者，照服人無疑將得更加戒慎做好防護措施，各養護康復機構的心理負擔，真的是難以想像的。在疫情嚴峻下，防疫物資緊張，婦聯會特提供防疫面罩，讓照服人員在服務長者或身心障礙者時，能加強防疫裝備，減少飛沫傳染。

洪沈美珠進一步表示，近期中華民國婦女聯合會雖然面對沉重的壓力，但仍堅守照顧弱勢的初衷，勉力購贈防疫面罩，關心基層照服工作者，很高興此舉也獲得歡喜希望社會福利基金會熱情響應，加入行列購贈防疫面罩一批供婦聯會台南市分會統籌分送，集眾人力量全面防疫。