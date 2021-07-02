老淡水球場紀文豪會長 創桿弟紓困貸款

三級警戒，同體時艱，老淡水球場會長紀文豪自掏腰包300萬元，免息供桿弟借用。

台灣自今年5月15日進入COVID-19三級警戒，並經兩次延長至7月12日，警戒期間，各高爾夫球場均不得營業，嚴重影響產業生計，尤其多數桿弟與場方均非雇傭關係，沒有客人就等於沒有收入。封場月餘以來，許多桿弟的生活面臨困境。目前中華民國高爾夫球場事業協進會一方面受體育署之託協助製作桿弟清冊，一方面也協助各球場與桿弟辦理政府紓困申請。

但政府作業有其必要流程與時間，擔心紓困趕不上桿弟需要，台灣高爾夫俱樂部(老淡水球場)會長紀文豪日前特別以個人資金300萬元成立基金，供有急需的自家桿弟借用，每人最多可借4萬元，無須利息，待解封開始工作之後，每月自薪資扣除3,000元歸還，直至還清為止。

「個人在學生時期即曾在老淡水球場擔任桿弟，又於第35屆理事會期間擔任桿弟委員會召集人，桿弟於我如家人，」紀文豪說：「最近一個多月以來，一直和幹部努力協助桿弟辦理紓困，擔心緩不濟急，而球場因為停業，也沒有充裕資金可以支應，遂決定以個人資金來成立這項基金。」

日前紀文豪已在桿弟代表的見證下，將款項交由球場行政單位管理，凡有急用的老淡水球場桿弟均可申請使用。據了解，老淡水的這項桿弟紓困貸款，是這一波COVID-19疫情之下全台60餘座球場的創舉。