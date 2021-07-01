第一名店發起促銷台南特產愛文芒果活動 疼惜台灣果農

當全世界壟罩在疫情之下．面臨 COVID-19 侵襲，台灣同胞全國上下，本同國一命，在政府領導下，特別是衛福部團隊，日夜奔波，將士用命，力阻疫情擴散，克盡職責，可敬可佩，應給予掌聲。至今面臨最危險DELTA病毒入侵台灣，衝擊各行各業，唯餐飲業、攤販及果農首當其衝，苦不堪言，七月份芒果進入盛產期，逢今年雨水不豐，芒果甜度高，因疫情關係，推廣芒果行銷活動相繼止步，台南市果農束手無策，期盼全國各企業愛心協助促銷推廣．增加果農收入，以維生計。

第一名店董事長王義郎長期關心輔導小農，此次率先訂購 1,000盒芒果禮盒，藉此拋磚引玉號召，再結合多個公益社會團體，包括財團法人台灣傳統基金會、社團法人福和會、社團法人櫻花返鄉會、TAA台灣廣告主協會，於今日發起愛心訂購幫助台南芒果果農，發揮人飢己飢，人苦己苦精神，幫助果農度過難關。鑒於宅配貨物運輸南北塞車嚴重，為確保芒果運送品質無虞，部份地區特別派專車全程低溫配送，歡迎大家共襄盛舉，發揮愛心。

此次推出2款台南農會愛文芒果，精選台南最優質品種，特A級禮盒6公斤(一箱15顆，有套袋)每盒售價650元(含運費)；特級禮盒6公斤裝(一箱18顆) 每盒售價600元(含運費)。歡迎企業團體選擇訂購，贈禮自用兩相宜。訂購專線：02-27216611，網路購物請上網：https://www.firstsuper.com.tw/。門市購買可至：第一名店門市(台北旗艦店、竹北店、台中公益店、台中第六市場店、彰化員林店)。