第15屆APEA頒獎 臺灣獲22個大獎

因應疫情，亞洲企業商會採虛擬線上頒獎與論壇，59家企業及個人獲獎

由亞洲企業商會（Enterprise Asia）舉辦第15屆的「2021年亞太傑出企業獎（Asia Pacific Enterprise Awards ; APEA）」於昨（30）日在線上完成頒獎典禮，共頒發亞太地區59位得獎企業及企業家。頒獎前，主辦單位也以「重啟經濟藍圖，邁向永續復甦」為主題於線上舉辦「2021年亞洲企業精神論壇（Asia Entrepreneurship Forum ; AEF）」，來自中國、巴林、汶萊、香港、印度、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、臺灣、泰國等300多位企業領袖參加了此次論壇。

亞洲企業商會指出，APEA舉辦目的是希望對企業創辦者、經營者給予最大的鼓勵與認可，每年皆收到亞太地區超過800多個提名，其中約有7%左右獲評審團認可得獎。今年進入最後一輪評審名單有來自15個國家及地區的130位企業家及企業入圍，最後主辦單位頒發59個獎項。

亞太傑出企業獎透過卓越企業領袖獎、企業躍進獎、優異勵志品牌獎、卓越企業管理獎四大獎項表彰亞太地區成功企業和企業家。圖／亞洲企業商會提供

亞洲企業商會主席曾立基（Richard Tsang）致開幕詞時指出，自2007年開始，亞太傑出企業獎透過卓越企業領袖獎、企業躍進獎、優異勵志品牌獎、卓越企業管理獎四大獎項表彰亞太地區成功企業和企業家，鼓勵企業在人文，地理，環境作出更好更廣的貢獻。在今年獲獎企業中，有超過40%企業獲得卓越企業管理獎，再次顯示在自去年至今超過一年半的新冠疫情挑戰中，企業唯有能展現卓越創業精神和靭性才能取得傲人成績。

今年APEA年度最佳企業家獎得主是來自泰國的綠色金融企業B.Grimm公司董事長兼總裁 Harald Link 博士榮獲。在四大獎項中，臺灣共獲22個獎，企業家獲奬加冕有：國璽幹細胞總裁莊明熙博士、伊雲穀創辦人暨執行長蔡佳宏、PChome Online網路家庭執行長蔡凱文、特典工具董事長William Chiang 。獲獎企業有玉山金控、億光電子、瑞助營造、軒郁國際、創意點子、中華紙漿、遠雄人壽、豐趣科技等公司。

2021 APEA獲奬企業。圖／亞洲企業商會提供

亞洲企業商會的董事長，丹斯裏馮鎮安博士在論壇開幕時也表示，迎接未來充滿挑戰的組織型態，企業領袖應重視人才及在組織中人力資源規劃，組織變革中，推動領導力、文化和員工體驗來產生有意義的變革，實現彈性靈活的營運特質。論壇也邀請到安聯PNB人壽保險公司總裁兼首席執行官 Alexander Grenz、UPS 亞太區營銷副總裁 David Stock、百特東南亞及全球職能亞太區人力資源總監Jennifer Di、 IBM 東盟總經理 Martin Chee、德勤東南亞勞動力轉型與領導力總監 Nitin Goil等人發表演講。