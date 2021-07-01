文具龍頭「PLUS」捐贈育幼院防疫面罩展愛心

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，累積確診人數已經破萬人。患難見真情，日本企業「PLUS」抗疫送暖，捐贈10000 片防疫面罩給台灣公益團體，讓溫暖的愛心服務不間斷。PLUS表示，台灣曾在日本陷入急難時多次伸出援手，PLUS感謝台灣對日本的友善，故捐贈防疫面罩，為台灣抗疫作戰貢獻一己之力，期盼延續台日友好情誼。

PLUS是日本頗具盛名的文具用品及辦公家具品牌，推出的產品廣受大眾喜愛，例如：修正帶、剪刀、豆豆貼等。PLUS公司秉持「用獨創的方法滿足顧客需求」的宗旨，成立自己的工廠，兼具製造商身分，一切從「生產」做起，為顧客持續研發方便實用的產品。台灣新冠肺炎疫情爆發後，仰賴公益物資生活的弱勢兒少也受到衝擊，PLUS有感公益團體獲得防疫物資較一般大眾艱難，也是容易被社會忽視的防疫缺口，因而捐贈自家生產的防疫面罩給台灣的「忠義社會福利事業基金會」發送給基金會工作人員、保育媽媽、生活輔導員、志工和弱勢兒少，共同打贏這場防疫作戰。

PLUS推出的防疫面罩，簡單配戴就能輕鬆防飛沫，降低接觸傳染。配戴防疫面罩時可自行調整尺寸，符合各種頭型，舒適度滿分。相較於市售的掛耳式面罩，PLUS防疫面罩採用頭戴式設計，避免耳朵同時戴著口罩和防疫面罩，且材質輕量，配戴一整天也零負擔。最方便的是，PLUS防疫面罩可上下開闔，喝水時不需要取下整個面罩，減少重複脫戴的麻煩。除此之外，PLUS的防疫面罩特別採用特製PP板，比一般市售的PP板看得更清晰，且用酒精擦拭消毒後，就可重複使用，相當適合醫療設施、長照中心、櫃台、教學場所、商業會議使用。

PLUS捐贈防疫面罩的公益團體之一：「忠義社會福利事業基金會」成立長達70年，是失去家庭依靠的孩子的避風港，採分齡分層的家園照顧方式，提供兒童與青少年安置，以及收出養諮詢等服務，讓來到忠義的孩子都能重拾生活、就學、醫療的保障。疫情肆虐期間，忠義社會福利事業基金會沒有停止對孩子的援助，工作人員及志工團隊都具備良好的防疫意識，確實落實戴口罩勤洗手，而PLUS的防疫面罩可以有效阻隔飛沫，降低接觸傳染，讓工作人員及志工多一層防護，大大提升防疫保障。PLUS防疫面罩近期也已上市銷售，僅限量20000 片，售價10片 500 元。PLUS也另外捐贈10000片防疫面罩給台灣公益團體，為台灣祈福儘快度過疫情。