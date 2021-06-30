鄭宏輝感謝醫師協助防疫

捐贈新竹市醫師公會兩千件防護衣

近期國內發生印度Delta變異株群聚疫情，該病毒株已在世界流行，阻絕境外感染源及圍堵境內擴散是目前的防疫重點。行政院政務顧問鄭宏輝昨(6/29）捐贈兩千件防護衣給新竹市醫師公會，表示社區篩檢站及疫苗施打站都是醫師公會排班施打，希望基層醫護能有充足防護，降低感染風險。

鄭宏輝表示，響應竹竹苗防疫作戰聯盟，他與財經網美胡采蘋以及苗栗縣曾玟學、陳光軒議員發起防護衣捐贈募集活動，目前已累積募集超過三萬件。謝謝民眾把對醫護的感謝與支持化為實際行動，鄭宏輝強調，一定會把這批物資支援防疫最前線，送達前線人員手中。

鄭宏輝指出，新竹市醫師公會邱國華理事長，在第一時間帶領全體醫師們投入防疫最前線，包括牙醫師公會與診所協會都投入參與，也有部分中醫師參加，新竹市的社區篩檢站及疫苗施打站都是醫師公會排班施打，最需要投入防疫物資的支援。

鄭宏輝強調，防疫新竹隊務實、穩扎穩打，有柯建銘總召在中央為新竹努力，林智堅市長馬上成立竹竹苗防疫作戰聯盟，不只醫師公會的醫師們無私付出，也有無數市民朋友加入。邱國華理事長也說，很高興能在人民需要時站出來奉獻己力，這次收到的防疫物資是最高等級的防護衣兔寶寶裝，會分送給醫師夥伴們，加強大家的防護力。

鄭宏輝指出，防疫工作準備進入下一階段，未來無論在社區篩檢與疫苗擴大施打，都須仰賴基層的醫療院所，透過分流分級方式，保護大型醫院的醫療量能。疫情不分你我，抗疫人人有責，感謝第一線醫師們及所有防疫人員挺身而出無私奉獻。