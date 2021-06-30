圓夢與慈馨合購「愛心物資運輸車」助弱勢

關懷弱勢族群 每月一愛心公益7年不間斷

桃園市圓夢愛心關懷協會成立迄今，以每月一主題愛心活動關懷弱勢族群，幫助弱勢兒童及弱勢家庭圓夢，受到很多讚譽，至今已逾7年，共舉辦了80幾場活動，堅持每月一愛心、善行始終如一，今年6月桃園市圓夢愛心關懷協會與桃園市慈馨公益關懷協會共同籌資購買食物銀行專用「行動愛心物資運輸車」傳遞愛心，並朌拋磚引玉，期望各界善心人士在疫情嚴峻時刻持續關懷弱勢。

桃園市圓夢愛心關懷協會日前見慈馨食物銀行沒有貨車載運物資，每當面臨愛心廠商來電表明捐贈物資時，就因為沒有貨車載運物資，必須向好友或公司借用車子，因服務區域與服務弱勢案家數量遞增，載運物資次數相對增加，借用車輛無法應付出車次數，很多的愛心物資捐贈也只好放棄。慈馨食物銀行目前物資載運服務區域以桃園13行政區為主，次要物資載運區域，新北市、台北市、新竹縣(市)、苗栗縣、台中市，為了有效的將捐贈者的愛心物資，載回、整理、發放，送到需要的弱勢家庭手中，達到食物零浪費、飽足零飢餓的概念，桃園市圓夢愛心關懷協會與桃園市慈馨公益關懷協會努力籌款，並獲得桃園市同恩慈善協會、桃園市百合扶輪社、北桃園數位有線電視、永粒不動產、楊梅區仁美社區發展協會以及善心民眾共同捐贈，購買「行動愛心物資運輸車」一輛以延續傳遞愛與關懷。

謝慧謹 以「積善積福」集食送愛、貧困濟助為目標

據了解，桃園市慈馨公益關懷協會不僅是一個社團，還以附設慈馨食物銀行推動惜倉減少食物浪費、打造無飢餓社區為宗旨，並以「積善積福」集食送愛、貧困濟助為目標，圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹表示，以「每月一愛」簡潔響亮口號打響知名度，每個月都能號召好幾百位熱心公益的好朋友，一起捐款響應，才短短7年「每月一愛」已在台灣的每個角落巡迴傳愛，照顧各個族群及各個角落的弱勢朋友。