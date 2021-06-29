昇樺建設捐贈防疫物資 守護前線英雄

全台疫情三級警戒延長，尤以雙北市疫情相對嚴峻，而儘管深受疫情影響，不少民間企業在此時仍不忘挺身而出，慷慨捐贈防疫物資給前線防疫及醫護人員。

自台灣本土疫情爆發以來，國內各產業及企業無不受到嚴重衝擊，建設營造業可謂首當其衝。個案橫跨北桃兩大縣市的昇樺建設，有感於國內疫情仍未見平息，於6月29日各捐贈13,500個醫用口罩、5,400個防護面罩及3,000個防護眼鏡，提供給台北市、萬芳醫院、台北醫院等醫療院所的醫護人員，希望給予辛苦的第一線防疫人員最佳防護，讓他們在執行病患救護工作的同時也能保護自己，安全無虞的繼續堅守崗位。

昇樺建設總經理谷念勝表示，這段期間前線的防疫人員和醫護工作者都相當辛勞，他們每天處在最高風險高壓的環境下，仍然不分日夜為民眾守護防線，實在令人敬佩與不捨，在這個時刻，企業理應擔起社會責任，以民間之力協助政府，做第一線防疫人員的後盾。 谷念勝說，昇樺建設的企業理念是落實從「人」到「家」乃至總體「社會」的關懷，社會的最小分子是個人，所以從個人出發，照顧好每個人，一直是他們所秉持的初心。防疫作戰要靠人，而且是專業的一群人，昇樺以建設的專業職人起家，更能體會強大的後援對職人面對艱困挑戰時的重要。昇樺建設只是盡綿薄之力，拋磚引玉，協助政府撐起這張社會的防護網，一起團結抗疫，相信在大家共同的努力之下，一定能戰勝這次疫情，早日恢復正常生活。