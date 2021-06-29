聯電發揮職人精神 助弱勢社福機構提供「客製化」節能服務

台灣面臨高齡化、少子化雙重夾擊，社福機構是社會穩定力量。因應全球倡議永續浪潮下，晶圓專工領航者聯華電子大舉號召科技人組成「節能服務隊」，助弱勢社福機構加值「永續力」，小至節能省水，大到老屋修繕，提供「客製化」服務，翻轉常規一次性補貼，用核心職能回饋社會，開啟一趟巡迴台灣「永續職人」旅程。

解除積累半世紀難題 伴孩童邁向下半世紀

座落於南台灣伯利恆基金會建物已超過50年歷史，在台灣醫療和教育資源最匱乏年代，是實踐「融合教育」先驅機構，讓一般孩子與特教孩童能一起遊玩，在童年時期種下「同理心」種子，但再溫暖的園區，也難敵歲月無情的摧殘。

「建物鋼筋裸露，石塊從屋簷掉落，我們真的很著急」伯利恆社會福利基金會執行秘書陳正霖回憶起，當初找3家廠商評估，不是嚴重缺工，就是費用偏高，直到聯電主動聯絡，他抱持「姑且一試」忐忑心情，卻意外展開一趟驚奇之旅。

在聯電節能服務隊大力協助下，老舊建物重新翻修、安全設備亦進行汰換，除了前期規畫完整動線，避免施工影響孩童安全，聯電也主動提議更換LED燈具，一連串貼心舉動，讓伯利恆基金會感念在心。

陳正霖指出，很多社福機構一遇到工程問題，即因缺乏專業能力而不容易施作。但聯電開創一個先驅典範，未來期待更多企業能共同響應此善舉。如今，伯利恆解除積累半世紀「老舊危機」，繼續引領著這份永恆力量，陪伴孩童邁向下半個世紀。

點亮永續一試成主顧 年年省下50％電費

協助身心障礙者仁愛基金會，與許多社服機構一樣缺乏專業技術。仁愛基金會執行長林湘雅表示，許多老舊建築物使用多年已產生安全疑慮，聯電除了協助汰換節能燈具，也運用專業技能「抓漏」肉眼也看不到的問題。

台灣面臨高齡化、少子化雙重夾擊，直到聯電節能服務隊出現，要成為社福機構的扶植力量。圖／聯華電子提供

2016年仁愛基金會獲得大量LED燈具，但卻礙於無專業人士作汰換，直到與聯電節能服務隊開啟一段美好緣分，讓節能不再覺得困難，甚至一試成主顧。此外，聯電節能服務隊主動出擊，鎖定仁愛基金會4個據點，在每間教室增設安全插座、漏水修繕、消防設施診斷，創造安心環境。

「他們是專業團隊，用細心職人精神，幫我們總體檢」。林湘雅指出，當換上LED燈具後，每次收到電費單，看到省了近50％電費，就特別感謝聯電節能服務隊的用心，目前已合作邁入第4年。

「客製化」節能服務 打造科技人暖心平台

近年興起永續創新潮流，符合ESG「環境、社會、治理」三大指標已成為顯學。聯電早已看見未來前瞻性，於2016年世界地球日前夕打造出專業節能服務隊，讓具備廠務專長員工走出科技園區，發揮核心職能來回饋社會。

聯電風險管理暨安環處資深處長、竹科節能服務隊長賴懷仁表示，每一個專案皆為「客製化」服務，但除了節水、節電、空調、照明、消防安全等，許多社福機構也從中學習專業知識，未來碰到問題不會再感到手足無措，才能讓一件件永續奇蹟延續下去。

協助弱勢機構，聯電員工也能從中學習成長，翻轉外界對於科技人硬邦邦的人格特質。圖／聯華電子提供

竹東世光教養院於2016年進行改建工程，曾有廠商報價將近2800萬元，直到節能服務隊逐一審視後，刪除非必要施作項目，最後工程發包費省下高達850萬，堪稱節能服務隊最經典成功案例。

除了能協助社福機構，聯電也從中成長。聯電廠務暨擴建工程處長、南科節能服務隊長許書章提到，外界普遍對工程師刻板印象是較理性，但每次完成任務後，看到社福機構對他們表達由衷的感謝，「那種滿足感，不僅改變我們，也是持續向前的動力」。

「要做就做到最好」 用核心職能用心作好服務

聯電節能服務隊成立至今，足跡遍布全台，截至目前為止共服務41家社福機構，累積932人次志工參與，共計減少超過 3000 噸碳排放量，相當於近8座大安森林公園，每年減少近536.8萬度用電量，形同減少2674萬元電費。

「我們當初思考， 既然要做， 就要做到最好」聯電副總經理廖木良強調，聯電採取全方位專業服務，預期2025年底前將服務超過80家社福機構，並持續攜手品質優良協力廠商及供應鏈夥伴，一起出錢出力，共創1+1大於2堅強實力。