一起加油T 一起助備孕夫妻一臂之力

台灣艾捷隆是來自西班牙的基因檢測公司，自2019年來台後，已以子宮內膜三合一檢測幫助多位備孕夫妻成功生下寶寶。除此之外，台灣艾捷隆更致力於推廣「友善親職」的工作環境，與「勇氣媽咪」趙小僑開設Podcast、邀請多間院所的專業醫師來節目上分享試管嬰兒技術，更在討論中觸及文化與社會觀念的挑戰。如今台灣正受疫情考驗，台灣艾捷隆更是負起社會企業責任，號召生殖醫學專家一同響應防疫公益活動，期待為台灣出一份心力、也幫助更多備孕夫妻早日繼續療程。

日前台灣疫情雖有好轉，但仍有許多備孕夫妻被迫中止療程。台灣艾捷隆負責人Andy張博文，為療程中止的備孕夫妻感到心疼，再度攜手「正能量女王」趙小僑、知名藝術家眼球先生，一起發起「#一起加油T」活動。Andy表示，「中止療程是很辛苦的一件事情，前面打的針、吃的藥，全部都要重來，小僑對這件事也非常感同身受。所以我才想，那身為基因檢測公司的我們，在這種情況下，能為備孕夫妻做些什麼？」

此時正好得知藝術家眼球先生發起「#一起加油T」活動，所得在扣除T恤製作成本及稅金後，將用於購買合法醫療物資，並捐贈給需要的醫療單位，「台灣艾捷隆就號召醫材廠商一起做這件事，所有的線就牽在一起了。接下來需要的，就是集結生殖醫學院所的力量、集結大家的力量，一起支持抗疫英雄、提供他們醫療資源，才能早日讓備孕夫妻繼續療程、留給孩子們一個安全的未來。」

「我們非常幸運，有很棒的夥伴一起為抗疫出一份心力。」Andy 接著說，「和院所們分享這個計劃的時候，大家都表示願意為台灣、為備孕夫妻盡這一份心。」例如聯合醫院仁愛院區生殖醫學中心的詹景全主任、送子鳥生殖中心的賴興華院長、送子鳥11生殖中心台北院的王懷麟院長、祈新婦產科的陳俊凱院長、林正凱好孕診所的林正凱院長、TFC 臺北婦產科診所 生殖中心的曾啟瑞院長、茂盛醫院生殖醫學中心 執行長 李俊逸 醫師、生生不息試管嬰兒中心的黃千倉院長、新光醫院的何鎮宇醫師、愛群婦產科診所的翁紹評醫師、婦茂國際生殖中心的陳杰盛院長、三軍總醫院生殖醫學中心，「一聽說這個消息，他們都特別撥空，號召團隊一起來完成這非常有意義的事。就算病患是在別的院所進行的療程而被中止，醫者父母心，對這幾位醫師來說，希望病患可以早日懷孕的這個初衷，是不會改變的。這都是不在一線的我們，希望能夠為備孕夫妻做的事情。台灣艾捷隆真的要替所有的備孕夫妻向他們說一聲『感謝』！」

「#一起加油T」千件T-shirt 在生殖醫學專家跟多位藝人的幫助下，在一周內幾乎銷售一空，台灣人的凝聚力、愛心，大家有目共睹。未來，也許我們會看到更多跨領域、打破藩籬的故事發生，畢竟生殖醫學，就是帶給人希望的一個職業。期待疫情過後，台灣人的抗疫故事，會流傳下去，帶給下一代更多勇氣。