五月九日 台灣無酒日　共同無酒、節酒、零酒精

根據勤業眾信(Deloitte)「全球2020年千禧調查」[1]結果,發現千禧世代在疫情爆發之前,每天就已感受到壓力和焦慮。受此影響,他們對健康的關注也在抬頭;尼爾森 (Nielson) 公布的「台灣世代生活型態」調查[2]就指出,若以「賺錢」、「保持體態及健康狀態」、「環遊世界」、「結婚」、「有小孩」幾項來看重要性,千禧世代除44% 選擇「賺錢」第一,「保持體態及健康狀態」占比36% ,已在第二順位。而疫情爆發之後,不只人們的工作、飲食、溝通方式受到影響,更推升了全民的健康意識。2020年底歐睿 (Euromonitor)國際調查公布的「亞太酒精飲料變化趨勢」[3]就顯示,63% 的千禧世代正在減少飲酒,以追求健康。

台灣酒精不耐症衛教協會及台灣酒害防治協會自2019年開始推動每年 5月9日為 「台灣無酒日」,獲得衛福部國健署、醫界、公衛界、學界,許多社福團體的支持,今年同樣在無酒日喊出「無酒、節酒、零酒精」之口號;根據世界衛生組織2018年全球酒精和健康年報 (WHO Global Status Report on Alcohol and Health),每年因為不當飲酒及飲酒過量引起的死亡人數為三百萬人,平均每分鐘就有6人因為酒精的使用而死亡。過度飲酒對健康、社會及家庭均造成巨大的損傷。

根據台灣國民健康署2018年的報導: 「不當飲酒行為每年約導致4,500名國人死亡,平均每天就有11名飲酒者因此失去生命,造成約11萬人年損失,另有約4萬多人因不當飲酒而罹病,整體醫療資源損失約35億元,經濟損失更高達近549億元。」WHO更指出,飲酒並沒有安全量,即使少量也會損害健康。避免喝酒會是最好的選擇!如果非喝不可,則應參照「國民飲食指標手冊」建議量。台灣酒精不耐症衛教協會亦呼籲民眾需對酒精不耐症有正確認知、了解飲酒對帶有酒精不耐症民眾的高度健康風險,改變勸酒、拚酒文化,一起做到「無酒、節酒、零酒精」。

5月9日「台灣無酒日」邀請全民一同無酒、節酒、零酒精

高雄義大醫院內視鏡科主任王文倫醫師回想曾經遇到過一個40多歲的男性上班族前來看診,說他最近總是覺得吃完東西後會出現胸口疼痛,且喉嚨經常有異物感,體力更是急遽減退,檢查後發現他同時罹患了食道癌和下咽癌。患者本來只是覺得自己壓力太大,飲食不正常,但一問之下,才發現他的工作屬性天天都得飲酒應酬。雖說每次喝酒都不覺得不適,只是容易臉紅,但一周有五天會喝掉約一瓶威士忌,就嚴重了。

台灣酒精不耐症衛教協會理事長陳哲宏指出,該案例可以看出兩個重點:一是「酒精不耐症」,二是「過量飲酒」。喝酒臉紅就是「酒精不耐症」的警訊;酒精不耐症指缺乏乙醛去氫酶 (ALDH2)代謝酵素,導致「乙醛」累積,才會出現臉紅、心跳加速、嘔吐、頭痛、頭暈等現象。乙醛是世界衛生組織國際癌症研究署(IARC)列為人類的一級致癌物,因此喝酒臉紅的人比一般喝酒的人,更容易罹患食道癌、口腔癌等酒精所引起的疾病。酒精不耐症是亞洲人特有的ALDH2基因變異;根據2021年最新台灣人體生物資料庫的基因體資料顯示,全台酒精不耐症人數為總人口的49%,亦即在台灣幾乎每兩人中就有一位帶有酒精不耐症。此數字代表台灣是全世界酒精不耐症盛行率最高的國家,台灣民眾更要警覺。

衛福部國健署『國民飲食指標手冊』目前建議,男性每日喝酒不宜超過一瓶500毫升啤酒(約20克純酒精),女性不宜超過半瓶啤酒(亦即250毫升或約10克純酒精)。台灣酒精不耐症衛教協會建議如果患有酒精不耐症者,其實最好就是不要喝酒,或一周內最多不超過20克的酒精(等於一瓶500毫升啤酒,或是一杯的紅酒)。也建議多用零酒精飲料或以茶、水替代,符合現在千禧世代追求的清醒世代。

台灣酒精不耐症衛教協會呼籲民眾改變勸酒、拚酒文化,建議多用零酒精飲料或以茶、水替代,符合現在千禧世代追求的清醒世代。圖/台灣酒精不耐症衛教協會提供

針對即將到來的的5月9日「台灣無酒日」,台灣酒精不耐症衛教協會今年特別聯手知名網紅「白癡公主」共同破解飲酒相關都市傳說。透過「無酒、節酒、零酒精」的推廣,幫助民眾獲得健康新知,進一步改善民眾的不當飲酒行為、預防癌症發生。歡迎鎖定「白癡公主」的YouTube官方頻道: https://www.youtube.com/channel/UCJWXJTaLqI5KBnJuaXbCaTg!

