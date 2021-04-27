陽明交大攜手台積電做公益 科技體驗營讓程式學習變有趣

使未來世代具備程式學習的核心競爭力

國立陽明交通大學和台積電首次合作做公益，有別於過往的產學技術合作，今年陽明交大服務學習中心媒合電機系學生與台積電晶圓12 B廠志工夥伴，舉辦一日科技體驗營，共同為科技創新教育而努力。於日前4月24日邀請南寮國小師生至陽明交大新竹光復校區進行程式桌遊體驗，由電機系學生志工帶領學童透過以海盜爭奪世界珍寶為故事主軸而設計的桌遊「海霸」來理解程式概念，藉著不插電遊戲的方式一步步帶領學童體驗程式控制的樂趣，讓學程式不再是枯燥乏味的經驗。

陽明交大與台積電邀請南寮國小師生參與科技體驗營。圖/陽明交大提供

在一整天的科技體驗營中，學童們除了上午進行程式桌遊的體驗，下午亦至台積電的創新館參觀，由台積電志工進行導覽，以深入簡出的方式了解積體電路在生活上的應用以及台積公司的創新持續驅動科技進步的無限可能。

陽明交大服務學習中心自96年起開辦服務學習課程，實踐大學社會責任，致力推動學習結合社會需求，讓學生於研究與學習之餘能回饋社會，期望同學們能藉由服務學習「做中學」的過程，建立終身受用的獨立思考、溝通表達、團隊合作、問題解決、自我管理、領導協調等核心能力。

台積電身為企業公民，積極在每一個經營層面，注入對社會與環境的承諾，具體實踐企業社會責任。舉凡生態環境導覽、關懷弱勢到偏鄉教育，晶圓12B廠志工皆積極投入。透過每年300多位台積人的熱心付出與自發性的志工服務，由教育與生活切入，傳遞愛的力量與社會影響力，為的就是建立共好社會，驅動美好的改變。

一日科技體驗營不僅透過參觀體驗與動手實作拉近了國小學童與科技應用的距離，更在活動中串聯了小學、大學與企業三方的共學共好關係，在遊戲過程中逐步學習達到的成就感更是不在話下，最後無論是學童或是志工，皆掛著滿滿的笑意踏上歸途。秉持「取之於社會，用之於社會」，不僅從中讓陽明交通大學的學生志工與台積電晶圓12B廠志工深刻感受助人的快樂，更激發持續對社會貢獻和參與教育、創新的動力。雙方皆期許未來能持續透過學校與企業的另類「產學合作」，實踐大學與企業的社會責任。