「後疫經濟與智慧觀光高峰論壇」提振臺東觀光

臺東縣中小企業協會舉辦第八屆交接授證儀式及公益捐助活動圓滿落幕

「社團法人臺東縣中小企業協會」第八屆交接授證儀式、公益捐助活動，暨「後疫經濟與智慧觀光高峰論壇」於4月23日上午假「娜路彎大酒店」娜路彎廳及午宴星空廳隆重展開， 陳湧貿理事長以會議主席身分表示， 過去一年多來全國經濟受疫情COVID-19 延燒，造成許多企業發生窘境，有感於疫後如何繼續生活，企業該如何繼續經營？如何協助改善企業，都是在後疫情時期大家應更深入思考與超前佈署的重要課題。

臺東縣長饒慶鈴(左)親自出席盛會並頒發感謝狀。

陳理事長說，新型冠狀病毒疫情重創經濟活動，尤以觀光旅遊業更是首當其衝，導致民眾出門意願下降，嚴重影響企業商家營業收入，連帶勞工不得因留職停薪而失去工作，失業人口也因而逐漸攀升!疫情趨緩後，經濟部企業處及中央積極的推動振興補助政策，推出企業振興補助案、民眾消費卷、安心補助、商家消費券…等方案，鼓勵民眾出門進行國內旅遊提升國內經濟對業界不無小補，但根據東部業者口述振興帶來的效果並不理想，原因是當季本是熱氣球旺季因而帶動地方區域經濟，並非消費券帶動旅遊人口而促使台東地方經濟成長。

總會常務理事陳瑞宏(中)擔任監交人，將印信移交給新任理事長陳湧貿(右)。

臺東縣長饒慶鈴出席盛會表示，要做好台東觀光行銷，就需規劃一種獨特、別人無法取代的觀光模式，也就是用台東特殊的風景及最好的王牌-台東的空氣和水為主軸，她指出大家會發現很多台東活動都跟在地聯結，跟台東的土地文化結合，如最美星空、部落旅遊、在地藝文活動..等，這些因素的獨特性很難複製；台東縣政府期待來到台東旅遊的朋友都能慢慢玩，因為慢..才能跟台東分享我們的生活方式，體會到台東的風土人情、才能多待幾天，多待幾天之後才會發現原來台東這麼好玩、台東這麼棒！同時會發現好多部落、好多民宿都還沒有去過，這裡的每個地方都有故事吸引著你，饒縣長也嘉勉企業要一起努力，一起提供高品質的服務，她強調說「希望讓每個來到台東的客人都會被我們粘上，到時候就不是端出塑膠碗筷而已，而是要端出我們的心讓遊客們感受」。饒縣長進一步表示，讓我們以有溫度的服務、我們的慢經濟來留住世界各地來到台東的遊客，台東非常有機會、有條件，因為我們已經證明了今年台東拿到了全世界好客城市第一名，所以請大家繼續努力，一定會讓台東成為台灣很漂亮的一張名片！

會中進行公益捐款活動幫助弱勢團體。

「社團法人臺東縣中小企業協會」立會宗旨主要為執行與協助政府推動經建計畫、執行輔導措施、提供服務管道，目前帶領著觀光旅遊產業、原民文創產業、咖啡產業、茶葉產業、伴手禮產業、農企業等一起推廣台東產業，同時也整合各項資源、帶動在地業者商機成長，該會新任第八屆理事長陳湧貿近期積極到各處拜訪，替東部企業協尋方案，結合「產、官、學」為商家們盡心力，諸如為東部的交通、醫療、公益、後疫論壇等企劃舉辦有意義的活動，發現問題解決現況等，陳湧貿理事長表示，感謝4月23日該會同時獲得台東縣政府饒縣長嘉勉、縣府授權熱氣球原版圖稿使用，希望藉由各式產品在市場銷售時，因具有特有地方代表性因而增加消費意願、順勢推廣台東行銷。

是日舉辦的「後疫情時代觀光產業經濟論壇」，邀請到多位專家、學者共襄盛舉，經濟部與交通部亦擔任指導單位，以實際行動實現「交通部政策執行」及「旅宿業者、觀光業者、導遊領隊、工商企業及一般民眾」 多方整合，創造觀光旅遊產業實質營收，落實台灣永續觀光發展計畫，咸信本次臺東縣中小企業協會辦理後疫情時代觀光產業經濟論壇，有助於疫後之東部地區觀光產業以及農特產之創新、交通、醫療、人口流失等現況問題，結合「產、官、學」整合銳變東部觀光永續發展、提升當地經濟、人潮湧進東部旅遊，同日舉辦的「後疫情時台灣經濟變革-台東如運用」議題中，邀請到台東縣工商發展投資策進會楊珍琪總幹事為主持人、社團法人臺東縣中小企業協會陳湧貿理事長為引言人，與談人包括經濟部中小企業處謝戎峰主任秘書、財團法人台灣中小企聯合輔導基金會賴坤成董事長、財團法人中小企業信用保證基金黃新宗主任、臺東縣政府財政及經濟發展處盧協昌處長等。另一場「智慧觀光與產業轉型的重要性」議題中，則邀請到行政院觀光發展推動委員會黃正聰教授為主持人，與談人計有行政院東部聯合服務中心洪宗楷執行長、觀光局東部海岸國家風景區管理處林維玲處長、臺東縣政府交通及觀光發展處余明動處長等。

社團法人台灣自閉兒家庭關懷協會理事長孫中光(孫爸)表示，感謝台東縣中小企業協會邀請參與，他指出該協會係針對台東偏鄉地區的身心障礙孩子關懷並提供學習的地方，期能讓弱勢家庭的經濟負擔減輕，感謝台東縣中小企業協會理監事們主動提出協助，並一起討論捐贈活動事宜，活動當日自閉兒協會設攤，銷售由各界提供之商品 (台東各式米類、北緯二十二度休閒事業有限公司提供手工餅乾) 作為銷售，義賣所得加上臺東縣中小企業協會提撥理監事基金貮萬元及理監事各自發心捐助，最終所得為四萬八千餘元，總計捐出新台幣陸萬陸仟元 ，(孫爸)回憶民國100年的時候，台東地區還沒有自閉症服務相關的協會及團體，當時有部自閉症的紀錄片，那時台東也還沒有電影院，孫爸寫信到總統府，當時總統就把紀錄片帶來，在台東大學的國際廳播放，當時總統以孫爸爸稱呼，後來大家就延用「孫爸」為名稱，孫理事長表示，很感謝社會大眾對於台灣自閉兒家庭關懷協會的幫忙及關懷支持。

社團法人臺東縣中小企業協會4月23日除了舉辦就職交接典禮同時也辦理「後疫經濟與智慧觀光高峰論壇」觀光相關活動暨公益捐助活動，交接授證儀式由總會常務理事陳瑞宏擔任監交人，輔導羅理事長印信交接陳湧貿理事長授證，臺東縣縣長饒慶鈴親頒感謝狀，當日親臨列席者包括創會理事長楊卿偉、榮譽理事長張志龍、榮譽理事長楊珍琪、輔導理事長羅永昌、法律顧問王森榮、副理事長翁代吉等多位。