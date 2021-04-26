歐都納第九、十屆玩登小百岳頒獎典禮

歐都納第九、十屆玩登小百岳頒獎活動，4/25 (日)在日月潭的「歐都納戶外山野勇氣館」熱鬧登場，聚集近兩百位完登100座小百岳勇士與熱情山友，展現對於小百岳的熱愛，並分享彼此的回憶與故事，更有小百岳勇士進行第二次、第三次…以上的小百岳完登，展現無與倫比的熱情與活力！

自2011年啟動玩登小百岳活動，至2020年12月31日止，有1,034人達到50座小百岳認證、656人已完登100座小百岳，逾11多萬認證人次，可以說是台灣最熱門的登山認證活動。歐都納以品牌和企業的力量持續推廣小百岳活動，今年邁入第十年，透過較為親民的小百岳，拉近山與民眾的距離．讓全民都能親山、愛山、擁抱大自然．現場也邀請到參與制訂100座小百岳的山岳界前輩張賀融先生，描述在小百岳活動的推廣下，台灣逐漸盛行的登山運動的點點滴滴．除了頒發獎座表揚這些熱愛登山的小百岳玩家，同時也邀請到完成100座小百岳的夫妻、家庭來分享共參與山活動的心路歷程。

這次完成小百岳最年長是70歲，最年輕的山友則是8歲的謝小妹妹、蕭小弟弟及鄭小弟弟，小小山友表示印象最深的小百岳是立霧山，因為可以提前去住一晚！而最困難的則是下雨後滿滿泥濘的女仍山，小小年紀就有毅力完成小百岳，真的不簡單！而此次頒獎典禮有28位山友，進行了2次以上的完登認證，一名陳姓山友更是已經八次完登！

玩登小百岳活動吸引許多家庭參加 。圖/歐都納提供



因疫情的關係，許多無法出國的民眾加入親山的行列，歐都納觀察到，2020年完登的人數將近為2019年的兩倍；除此之外，一起完登小百岳的夫妻大幅增加，從2019年的8對，增加為2020年的22對，更有一位陳姓山友是昨天剛辦完婚禮，特別與新娘一起前來參加玩登小百岳頒獎典禮，為新婚生活增添難忘的回憶。

最年輕的8歲蕭小弟弟完登小百岳 。圖/歐都納提供

有夫妻檔山友表示，一起努力登山完成目標，不但身體變好了，感情也變得更融洽。本次參與的家庭數共有9組，許多孩子和父母一起爬山，也愛上了這項運動。透過本次活動，讓更多攀登小百岳的山友們串連起來，分享彼此的回憶，並約好要一起繼續爬下去。讓這次的頒獎典禮除了開心地認證表揚之外，還有豐富的收穫。

歐都納戶外山野勇氣館愛的書庫正式啟用 。圖/歐都納提供

歐都納戶外體育基金會長年關注偏鄉教育，致力推動「山林教育向下紮根」計畫，2021年更進一步與台灣閱讀文教基金會攜手合作，於「歐都納戶外山野勇氣館」館內設置「愛的書庫」小型圖書室，並於今日舉辦揭牌儀式，邀請南投縣政府魚池鄉駐區督學陳敏惠、台灣閱讀文化基金會董事長廖祿立、石城實業(三點一刻)總經理朱俊宏、歐都納股份有限公司董事長程鯤一同揭牌，並獲潭區多間在地校長、主任熱情支持出席與會，共同參與潭區書香在地延伸計畫。未來勇氣館小型圖書室除將在館區開放時間提供潭區小學、社區學童免費使用，並將在地小學共同舉辦親子夜營讀書會、名人講座…等書香推廣活動，共同為潭區書香相貌努力！