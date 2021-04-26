開元食品攜手家扶基金會暖心送愛　百萬助學計畫關注弱勢兒少

開元食品以實際行動關懷弱勢兒少，再次與家扶基金會聯手推動「戀職人送愛心．開元百萬助學計畫」，預計捐出「百萬助學獎金」及「戀職人愛心鮮奶」給家扶基金會，為弱勢兒少的教育與營養資源不足處盡一份企業責任，該計畫預計有千名學童可受惠。

開元食品持續13年投身公益不間斷，至今已捐助超過30萬瓶鮮奶、累積超過3千家的通路夥伴響應並幫助超過1萬5千名弱勢學童，以實際行動幫助弱勢兒少。圖／開元食品提供

開元食品日前（4月21日）於台北家扶中心舉辦記者會，會中並首播「暖心送愛．翻轉未來」的公益影片，影片的故事改編自家扶援助的隔代教養家庭兒少個案，是真實案例，開元希望可藉由該真實故事可引發社會共鳴，同時也宣佈這次「戀職人送愛心．開元百萬助學計畫」的公益活動開跑。戀職人鮮奶代言人Janet謝怡芬也受邀參與此次影片演出，並出席記者會，與受邀參加的孩童們一起手作點心同樂，期可喚起社會大眾一起來關注弱勢兒少營養及教育議題。

據了解，這部「暖心送愛．翻轉未來」的公益影片是改編自真實案例，以單親家庭的孩子與年邁的外婆相互扶持的故事為背景，講述大環境底下的隔代單親家庭，普遍為了生活與經濟，難以兼顧兒少教育與營養。一直重視並關注公益議題的開元食品希望藉由提供獎助學金與愛心鮮奶，彌補弱勢兒少教育資源與營養的不足。影片中的孩子即使家中經濟條件較差，依舊持續努力學習，並幫忙做家事，雖然年紀小但卻十分懂事。

家扶基金會執行長何素秋表示，家扶基金會扶助的弱勢家庭，屬於單親就有65.21％，隔代教養也達11.2％，弱勢兒少的學習與成長之路頗為辛苦，但即使身處逆境，孩子們卻十分向學，把握每一個可能改變的機會。很感謝開元食品願意以企業的影響力支持這些孩子，透過獎助學金與愛心鮮奶的捐贈，給予他們愛與溫暖，更讓他們有翻轉未來的契機！

明年即將成立滿40週年的開元食品，投入公益已持續13年不間斷，至今已捐助超過30萬瓶鮮奶、累積超過3千家的通路夥伴響應並幫助超過1萬5千名弱勢學童，以實際行動幫助弱勢兒少，補足教育及營養資源不足的缺口。而代言戀職人鮮奶13年的愛心鮮奶大使Janet也表示，開元食品今年持續捐助家扶基金會百萬助學獎金及戀職人愛心鮮奶，為社會角落裡的弱勢家庭帶來愛與溫暖，關懷弱勢學子營養與教育議題，開元食品不忘初心。

開元食品攜手家扶基金會推動「戀職人送愛心．開元百萬助學計畫」，吸引許多商家支持與響應。圖／開元食品提供

開元食品合作通路遍及全台，每年的百萬助學計畫都吸引許多商家踴躍支持，即日起加入開元食品愛心鮮奶夥伴公益行列，只要簡單三步驟：1、張貼愛心鮮奶公益夥伴貼紙，2、擺放活動宣傳小物，3、於通路電子看板播放公益影片。大家一起為弱勢兒少貢獻心力、暖心送愛。

有關今年戀職人送愛心、開元百萬助學計畫的公益影片，可透過連結觀看https://drive.google.com/file/d/1CVRgzbuxzLezXT1Zb3iaOAFHQsZjAACX/view?usp=sharing。