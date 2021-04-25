大聯大舉辦「環境永續」營隊活動　助偏鄉孩童拓展視野

大聯大教育基金會攜手聯合報系文化基金會與國際技能發展協會，於東北角瑞芳區共同舉辦兩天一夜「小小國小接班人∙點亮東北我的家」營隊活動，吸引瑞芳區20位國小、國中、高工學生與10餘位師長共同參與，且邀請5位台灣國際級技職國手帶領孩童參與家鄉改造計畫，除拓展職業視野，並為地球永續尋求妙方。

大聯大控股積極投入許多資源，串聯「環境永續」和「技職傳承」社會議題，讓孩童能透過改造環境行動，瞭解技職之路不難走，更是讓台灣大步邁向國際舞台好機會。

亞太區半導體IC通路龍頭大聯大控股永續長曾國棟表示，出身工程背景的他，深刻感受在技職領域傳承環境永續理念重要性，因此更重視技職人才養成。期望讓孩童從小即關注環境散播良善小種子，且瞭解技職能為國人作的貢獻，有助於解決現在和未來社會問題。

大聯大控股永續長曾國棟表示，環境永續議題須結合非營利組織、技職教育者、學校與客戶共同努力。圖／業者提供

非營利組織Skills for U創辦人黃偉翔指出，長期致力宣導運用技職力與社會對話理念，與大聯大企業理念相契合，共同攜手為台灣永續發展而努力。

有優美風景著稱東北角瑞芳海邊，曾幾何時岸邊垃圾已於2018、2019年連續兩年被環保團體評選為全台「最髒」海岸線，儘管每年鼻頭、濂洞國小，欽賢國中與瑞芳高工等4所學校師生齊心淨灘，但廢棄物卻仍有增無減。欽賢國中校長林才乂憂心指出，由於瑞芳地處偏鄉，人口外移嚴重，在地學生家長多從事漁業、服務業，因此孩童職業視野狹窄，想從事別種職業缺乏信心。

水湳洞候車亭於2019年雖已重建為觀景台，整體造型採用簡潔鋼筋混凝土卻仍缺乏美感和在地特色。Skills for U創辦人黃偉翔為解決環境問題，邀請大聯大引領當地孩童共同淨灘，運用技能將廢棄物加工化身為藝術品來裝置候車亭，讓孩童能同時關注環境議題亦能拓展技職教育視野。

為讓孩童能快樂學習技能，黃偉翔特別邀請技職國手擔任教練，如勇奪國際技能競賽設計技術金牌黃于貞、廖羿婷，油漆裝潢銀牌吳將、電器裝配優勝張哲瑋與摘下全國技能競賽電器裝配金牌劉慶豐等頂尖教練團隊。營隊活動當天，由國手教練領軍，教導孩童正確使用工具機與各式器具，將廢棄漁業浮球、塑膠空瓶彩繪後連結電力和燈光系統。

Skills for U創辦人黃偉翔指出，邀請國際賽事獲獎技職國手擔任教練，讓孩童明白學習技能也能站上國際舞台發光。圖／業者提供

吳將指出，有些孩童無法克服心中恐懼去學習彩繪，教練須耐心重頭教起且持續引導，並理解他們心中想法，建立自信心。教練毫無保留傳承實戰經驗，讓孩童真心信服技能能解決問題，例如彩繪出栩栩如生海底生物，電線布局既講求效率也要顧及美觀；而懸掛位置既能吸引遊客目光，也不能破壞建築結構等諸多實務挑戰，都讓孩童們徹底折服。

「以前在學校學習理論，現在是實作，感覺很棒。」瑞芳高工學生林修宇充滿自信說。而最令張哲瑋感動的是學生默默為家鄉做出貢獻，如在浮球上寫九份、瑞芳，或彩繪當地海底生物，融入心中期盼美好景像。

浮球上寫九份、瑞芳，彩繪海浪、海底生物，顯見孩童對家鄉環境美好期盼。圖／業者提供

曾國棟強調，未來大聯大將引進客戶更多豐富資源共創龐大效益，透過環境、社會及公司治理((Environment, Social, and Governance)充份落實ESG理念，共同朝向環境永續發展前進。