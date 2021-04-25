常景蔬菜湯連4年榮獲世界品質大賞

今年另有「有機褐藻蔬果發酵液(含酵素)」、「發芽玄米咖啡」共三項產品榮獲該獎

自1961年即創辦至今「世界品質品鑑大會（Monde Selection）」，被喻為食品界奧林匹克獎，國內最早養生蔬菜湯品牌「常景日本養生蔬菜湯」自2018年首次以國內唯一一家台灣品牌榮獲「世界品質品鑑大會－營養膳食和健康類產品」，至今年已連續四年獲獎，今年常景還以旗下「有機褐藻蔬果發酵液(含酵素)」、「發芽玄米咖啡」三項產品榮獲該獎。

常景有機創辦人林心笛博士表示，從創立常景有機至今二十多年來，一直用生命在做事業，能獲這個獎是對她堅持品質的肯定。「世界品質品鑑大會」於比利時創立至今，在保健食品界被認為具代表性的國際級保健食品品質的評鑑單位，目前是全球歷史最悠久、最具權威的國際品質研究單位，也是全球公信力極高的國際食品品質大獎。

每屆「世界品質品鑑大會」皆由獨立評審團針對各產品的安全性、天然香氣、天然食材口感、無香精香料、包裝材質等各方面進行嚴格審查後評定。大會評審團成員包含全球70位以上專家所組成，包括營養專家、科學家、專業資深工程師、米其林星級廚師、安全分析師和各界頂尖人士，參賽作品必須通過多達數百項的分析與評估。

征服到米其星級廚師評審團 營養兼顧美味

由於常景有機的日本養生蔬菜湯，具備完整動物實驗、373種農毒藥檢測通過、無重金屬、豐富營養元素、高級材質保存、有機栽種及有機規格生產而獲評審團肯定，其中「常景日本養生蔬菜湯」散發自然清香，喝起來甘甜美味，征服了來自世界各地的米其林星級廚師們對味蕾上的高度要求。

林心笛博士進一步表示，日本養生蔬菜湯精華粉末遵循日本科學家體細胞博士立石和的黃金比例調配熬煮，再加上選用高品質七層密和，杜絕與外界氧氣接觸的包裝材料，讓日本養生蔬菜湯裡的功效成分穩定保存，直入到愛用者體內才完美釋放功效。在產品檢驗機制上，常景有機也力求以高科技與嚴格的自我管理、送檢，所有產品皆通過日本公認檢驗單位、台灣SGS檢驗單位等高標準檢測。

常景有機董事長林心笛博士（右1)）除了重視產品品質外，對弱勢孩童的營養也相當關注，每年都會參與中華身心障礙職業技藝協會在總統府舉辦關懷弱勢兒童活動，今年副總統賴清德出席活動會場，並到訪常景攤位表達感謝企業付出與支持。圖／常景提供

除了嚴守產品品質外，林心笛博士也關注弱勢兒童健康，她帶領常景有機連續多年參與由中華身心障礙職業技藝協會在總統府主辦的「牽手心連心，寶貝歡年慶」關懷弱勢兒童活動，由常景有機準備的有機、養生、健康食品的福袋贈送給參與的弱勢兒童，並希望福袋能帶給小朋友們健康體魄。今年常景還於現場提供益智遊戲與兒童互動並送小禮物，讓參與兒童度過美好一天。