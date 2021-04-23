弘道助老愛心園遊會期盼各界認購攤位、園遊券 幫助弱勢老人安心生活

弘道老人福利基金會彰化服務處22日於國際獅子會300-C3區社會服務館，為將於5月16日在鹿港體育館舉辦的「第六屆弘道愛心園遊會」舉行宣傳記者會，邀請社會大眾及愛心企業以贊助經費、捐款擺攤或購買園遊券方式做愛心，籌措弘道基金會彰化服務處年度關懷550位獨居弱勢失能長輩的助老經費，一起共同為彰化長輩提升老後生活品質。當天彰化縣長辦公室主任柯呈枋、忠孝獅子會、千禧獅子會、彰化高中獅子會等多位貴賓也特別到場呼籲各界善心人士一起發揮愛心，幫助弱勢孤苦的長者們。

彰化縣長辦公室主任柯呈枋希望大家一起發揮愛心捐款、認購園遊券，關懷照顧孤苦無依的弱勢老人生活。圖／陳仁義

彰化助老委員會前主委莊進慶（圖左一）與現任主委施進興（圖中）大力呼籲各界展愛心多多認購園遊券，幫助弱勢長輩安度晚年。而貧苦家庭出身的現任主委施進興為了爭取、提供更多的社會公益服務資源與更全面的照顧各弱勢族群，將投入國際獅子會300-C3區第三副總監選舉。圖／陳仁義

94歲阿不阿嬤（圖前排中）與電視歌唱選秀選手周星杰（圖前排右）現場一起合唱「四季紅」。圖／陳仁義

該記者會上還特別安排家住田中鎮愛唱歌的受助長者94歲阿不阿嬤與園遊會表演團體及參加過電視歌唱選秀節目的明道大學大二生周星杰一起合唱阿嬤最愛的歌曲「四季紅」，另外，以前常會帶孫子逛夜市現在獨居的84歲阿霜阿嬤，當天也在3歲的弘道小小志工的陪伴下體驗從未玩過的彈珠台遊戲，期許受助的長者們能健康無憂過生活。

弘道基金會彰化服務處處長施淑莉表示，希望透過舉辦「弘道助老愛心園遊會」，鼓勵彰化弱勢獨居長輩走出家門，增加社會參與，也希望能讓各界響應與參與愛心園遊會的方式來支持、認識老人照顧服務。該園遊會除了有吃、喝、玩、樂共100個公益攤位外，也邀請了彰化縣政府寶貝親子嘟嘟車、各個跨年齡層的社團學校表演及復古童玩攤等趣味遊戲，希望吸引更多民眾參加園遊會，與弘道一起用行動支持助老關懷服務。

根據內政部統計，至109年12月底台灣65歲以上老年人口數已達378萬人，佔總人口16.07％，其中，彰化縣的老年人口比例則是16.65％，已高於全國平均值，且台灣面臨高齡、少子化的社會，弘道彰化服務處成立助老委員會，期盼邀請更多彰化各行各業的善心人士成為委員，一同為助老服務付出心力，讓助老能量持續愛的循環。

長期投入社會公益的第三屆彰化助老委員會主委施進興並指出，投入社會公益最首要的就是要多關注助老扶幼，不管是做志工關懷、愛心捐款、響應活動，只要有「心」就能散播「愛」的種子，而接任主委後，除將延續輔導主委莊進慶的助老精神，同時與洪振源、黃秀森、唐偉智三位副主委及全體助老委員，共同拋磚引玉響應愛心園遊會認攤外，更期望社會大眾發揮愛心購買園遊券，用行動支持弘道助老服務，一同關懷獨居弱勢需幫助的長輩，讓助老能量可以一直傳承下去不停循環。

處長施淑莉並表示，為持續關懷獨居弱勢失能長輩並鼓勵長輩社會參與活動，5月16日的「弘道助老愛心園遊會」希望能串聯更多在地愛心力量，募集300萬元的助老經費，幫助550位獨居弱勢失能長輩，提供每年超過24,000人次的常態性服務，如定期關懷訪視、送物資、陪伴就醫、居家修繕、聽力篩檢等，而園遊會當天弘道志工也將陪伴近百位服務長輩出門參加園遊會。

將於5月16日舉辦的「弘道愛心園遊會」亟需大家的愛心支持，企盼各界以實際行動來關懷老人生活。圖／陳仁義

處長施淑莉與彰化助老委員會主委施進興並誠摯邀請社會大眾、愛心單位認養公益攤位加入協辦單位，也歡迎民眾響應預購每份300元內容包含園遊券200元、限量戳戳樂、童趣遊戲闖關卡、愛心撲滿小豬一隻、造型汽球兌換一只的早鳥套票組，亦可認購每張100元的園遊券，一起來參加「弘道助老愛心園遊會」，闔家度過美好時光同時也一起助老，協助弘道關懷孤苦獨居、弱勢、失能長輩能安度晚年。