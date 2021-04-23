雲林同鄉文教基金會「領袖營」報名於4月30日截止

雲林同鄉文教基金會在18年的滋養與豐富的基礎下，從初階辦理清寒獎助學金、冠名獎學金、弱勢捐助等公益推動，以及發放獎金的方式來獎勵、資助莘莘學子，如今更升級、啟動「培育青年人才」領袖搖籃，舉辦培訓營隊，於2021年7月13日(二)至7月15日(四)，共三天兩夜，透過課程讓孩子們從「受助」到卓然而立「自助」，接受-傳承、看遠-創新，希望雲林子弟未來能在台灣或世界各個角落，以「助人者」的精神，發揮他們的創造力以及影響力，運用掌控力、執行力、建構力、開放力以及生命力，成為最佳領袖領導者，並回來雲林家鄉效力服務，共同創造雲林幸福家園。

雲林同鄉文教基金會期望培育最佳領袖領導者，日後亦能回來雲林家鄉效力服務，共同創造雲林幸福家園。

現在人口少子化，衝擊社會整體發展結構以及文化傳承使命，尤其雲林縣境內大多是老人居多，亟需要年輕人返鄉延續推動文化，強化帶動地方旺盛生命力。「領袖營」培訓報名於4月30日(五)截止，報名資料請郵寄：241新北市三重區中正北路18號3樓之6，「雲林同鄉文教基金會」秘書處 收，洽詢電話：02-2981-8833轉25，報名連結：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf31I9iwjghYxgxMkPp_k7dkfjN8F3JQzKcdzR3VKbG8CBKlQ/viewform。（圖／雲林同鄉文教基金會提供）