銀髮中心助徵才，新莊宏匯廣場歡迎銀髮族員工。

新莊百貨「宏匯廣場」去年底盛大開幕，為負荷日益增加的來客量及完善服務品質，今年3月請勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署銀髮人才資源中心協助徵才，開出停車場管理員、安全管理員等十數個職缺。銀髮中心特別為此拍攝工作介紹短片，協助求職者事先了解工作內容，面試當天吸引大批求職者來面試，效果超乎預期。

談到這次與銀髮中心合作的徵才活動，宏匯廣場表示集團許董事長曾承諾，優先提供超過2600個的工作機會給當地居民，此次的合作徵才不但實現當初的承諾，也可以響應政府進用銀髮族的政策，更解決了人力缺口的燃眉之急，可謂百利而無一害，鼓勵其他企業一起響應。宏匯廣場人力資源部游副理也笑著說，其實一開始對此次徵才活動並未抱太大期待，因為開放的職缺屬於需要24小時輪班的工作，長期有人力不足的困擾，沒想到徵才活動當天有這麼多求職者來應徵面試，最後也順利找到優秀的人才，以後會繼續與銀髮中心合作。

游副理分享宏匯廣場在選才時最在乎的就是求職者的態度，因為專業知識或工作技能都能靠教育訓練培養，但面對工作的態度卻難以改變。像這次徵才活動中被錄取的丁哥就很令她印象深刻，不但在面試時積極爭取，錄取後還特地為了這份工作去辦了一支「公務機」，像這樣積極的員工年齡完全不成問題，反而會是企業人資的愛用對象。而且銀髮族有一定的社會歷練，對於工作過程中所發生的問題接受度較高，工作經歷也較豐富，通常不太需要磨合很快就能上手，對於穩定員工流動率有很大的幫助。

銀髮中心余璦君主任表示，在輔導企業的過程中，發現願意進用銀髮族的友善廠商逐年增加，特別是中高齡者及高齡者就業促進法於去(109)年底正式上路後，收到許多廠商主動洽詢的電話，歡迎有徵才需求的企業雇主可至銀髮資源網https://swd.wda.gov.tw/ ，或電洽銀髮人才資源中心（02）7730-8878尋找優質銀髮人力。