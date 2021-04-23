韓八攜手視障甜點師李侑昌 以愛傳愛送「藍帶」感恩偉大母親

從小患有先天性色盲、兩眼視力僅0.1的80年代年輕人李侑昌，克服雙眼的障礙，努力學習，在國立高雄餐旅大學開設的藍帶廚藝學院，取得藍帶廚師的資格，為了感謝母親不離不棄陪著他迎向光明的人生，在今(110)年母親節，應邀於新開設的「韓八」韓日燒肉鍋物自助式餐廳，製作藍帶廚師小蛋糕要送給自己的母親，也親手作藍帶甜點送給到韓八餐廳消費的媽媽們，祝福天下偉大的媽媽們「母親節快樂」！

韓八精心規劃「以愛傳愛送藍帶」，以行動實踐扶輕計畫，並向天下母親致敬，右為韓八店長。圖／業者提供

新開設的「韓八」韓日燒肉鍋物自助式餐廳，有感於李侑昌克服身體障礙，奮力不懈的努力人生，基於提攜有為年輕人創業的機會，並善盡企業的社會責任，乃規劃了這場「以愛傳愛送藍帶」的「扶青計畫」。

在「以愛傳愛送藍帶」活動中，視障甜點師李侑昌帶墨鏡製作覆盆莓及玫瑰蛋糕等為母親們精心設計代表母愛的甜點，鮮紅色的外觀，代表著母親照顧孩子永不熄滅的熱情，酸甜的口感，也象徵母親一路走來，為了子女，人生中所經歷過的甜酸滋味。

韓八表示，對於李侑昌的母親不離不棄將他辛苦拉拔長大，還陪伴他學習，克服視覺障礙，且幫助他考取國際藍帶廚師的執照，將來能自食其力，深表敬佩。亦希望藉由李侑昌對母親的感恩，也能感謝天下所有的媽媽，「以愛傳愛」，來贈送他所苦心學習到的藍帶廚藝，為天下的媽媽們，獻上最精美的「藍帶蛋糕」當甜點，歡慶母親節！

韓八指出，凡在活動期間到館消費，就會送給媽媽們「藍帶蛋糕」當甜點，讚揚母愛，歡慶母親節。唯因甜點師李侑昌因視力限制，每日手作藍帶甜點贈品供應數量有限，送完為止。活動將於4/26-5/16每日午餐、晚餐時段，分別限量供應，若現場無法得到藍帶甜點者，餐廳仍提供專屬特製口味的千層蛋糕，為媽媽們獻上美好的祝福。

座落於高雄市明誠路與博愛路交叉口的韓八韓日燒肉鍋物自助式餐廳，炭金色的建築外觀，來自弄木設計的經典之作，店內提供客人以韓式烤肉為主軸，搭配多國料理的精緻食材，如：韓國蟹膏螃蟹粥、澳洲M9和牛、避風塘泰國蝦、巴東牛肉….等等，希望到店的客人雖因疫情無法出國，也能在高雄享用到精緻的異國料理，更能滿足不同客人在飲食上多樣化的需求。