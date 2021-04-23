陶作坊x綠色冀泉 攜手共同守護地球

2021年是世界地球日51週年，主題是修復我們的地球（Restore Our Earth），一向推廣土地友善、注重環保議題的38年品牌陶作坊，今年特別參與一項別具意義的活動-由綠色冀泉社企捐種全台6校6地，為台灣種下156棵國寶樹，以行動慶祝世界地球日51週年修復我們的地球！今年4月22日世界地球日當天於台灣東西南北中等六地，連結台灣東部的台東大學、西部的雲林科技大學、長榮大學，以及南部的屏東科技大學、北部宜蘭的佛光大學、中部的勤益科技大學等六所學校，於每校種下4棵金新木薑子（又稱「佛光樹」）及22棵台灣牛樟樹（又稱「台灣紅寶石」），除了種樹數字符合4.22，另寓意祈福台灣國寶樹如寶石般閃亮，照護台灣健康、修復地球未來。

4月22日活動當天，台灣原創品牌陶作坊並與綠色冀泉簽約合作「為台灣種樹PLANT for TAIWAN夥伴計畫」，是此次活動的超級彩蛋，成為啟動企業積極投入零淨碳排放的氣候行動先鋒。陶作坊創辦人林榮國董事長，是藝術家、教育家也是社會公益實踐家！他帶領陶作坊在台三十餘年持續不斷創新，以藝術的情懷、專業的素養、實用的考量，創作每一份作品。林榮國出席勤益科大種樹，暖心推宣「用家鄉土做家鄉杯」，再次將陶作坊長久以來倡議的「在地印記」理念成功落實，他將勤益科大所在台中太平盛產的枇杷葉，燒成釉藥做成陶杯贈送給陳文淵校長；把佛光樹葉燒釉成杯，贈送給綠色冀泉共同創辦人吳忻恩，現場參與種樹活動的學生們，對於枝葉可以轉成杯蓋釉產生高度興趣，別具用心的贈送儀式也將當天活動推向高潮！

陶作坊與綠色冀泉即將開展的合作，除了雙方將共同開發文創商品，將陶作坊的杯子與綠色冀泉種樹的自然落枝葉結合，推出「以杯育苗」、「以杯護樹，以樹養球！」之故事紀念杯，後續陶作坊還將運用本身的創意、技術、設備等，連結綠色冀泉「樹下經濟在地創生計畫」，共同促成燒窯廠區及微型創業人力複製，創造地方創生的特色及就業機會。陶作坊強調台灣工藝之美、堅持手工職人精神、護育家鄉土地的用心與在地關懷，與綠色冀泉社企推動碳中和的目標相同，雙方簽立夥伴計畫合作協議共同創收，獲利用於種樹，逐步推建1000棵以陶作坊為名的企業森林，以企業之力一起為種樹救地球而努力！

林榮國說：「無論是『地方創生』、『循環經濟』或『減少碳足跡』都是愛地球的表現，植物依大地而生，陶器則是用大地來創作，因此『以樹做杯』，創造『加倍(杯)愛地球』的效益，確實做到友善土地，是我們所樂見的！」 綠色冀泉社企創辦人陳宇華說：慶祝422世界地球日，種樹就對了！這世界已經有太多「積極不作為」的腐儒，我們需要更多實踐行動！這次贈樹，都是台灣原生種好樹，都是綠色冀泉的心血，不是免費天上掉下來的小樹苗，我們只贈好樹給真正愛樹之人或是學校，而且我們會持續追蹤，當每棵樹逐漸長大，就可以共創共享價值、回饋在地、造福社會，這就是我們種樹與眾不同的地方。

《巴黎氣候協議》提出2031年要達到減碳50％目標，2050年要達到碳中和的目標。種樹，是最有效的方法之一。然而台灣現行減碳目標僅設定2050年減為2005年的一半，遠遠落後國際趨勢，勢必要重新探討及規劃碳中和可行作法，以符合國際社會的要求。因為居住生活環境永續與孩子健康成長的未來是無法被任何經濟發展所取代，「種樹」是已知對抗氣候變遷全球暖化最便宜有效率又永續的方法。

陶作坊今年為響應世界地球日，加碼推出「加杯加倍送」活動，即日起到4/30，凡會員至陶作坊實體門市購買杯系列商品，會員點數就加倍送；陶作坊官方商城，購買杯系列商品，也將加碼送優質風味茶包乙包(不同口味隨機出貨)，期望民眾可以跟陶作坊一起加倍同心愛地球，活動網址(https://reurl.cc/zbRD1e)。