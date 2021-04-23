守住原民孩童夢想 磊山長期支持臺灣原聲童聲合唱團

磊山保經宣布啟動2021年「讓愛看見希望」公益月活動，並於日前舉行電影包場招待會活動，邀請磊山客戶、粉絲、媒體朋友一同欣賞取材自磊山長年資助的公益對象「臺灣原聲童聲合唱團」的電影《聽見歌 再唱》。導演楊智麟也親臨此次活動，現身分享電影內涵與理念意義。磊山保經業務總經理林世德表示，此次計畫將捐助給11個公益團體，捐助內容涵蓋偏遠地區青少年及孩童教育、課後輔導…等需求，預計捐出1201萬元，期許磊山的拋磚引玉，能讓社會大眾進一步了解這11個團體的需求及背後的故事，讓每一個期盼的臉龐，都能被重新點亮笑容。

磊山團隊支持慈善公益活動逾30年，其中，磊山保經於2011年創立以來，每年啟動「讓愛看見希望」公益月，以「相信、關懷、陪伴」的理念，針對公益組織與社會受助者，有效運用組織資源並建立穩健的資金規劃，號召超過1萬9800位人力共同推動公益，並於2020年達成長期扶助30個公益團體的目標，讓磊山夥伴與客戶更加密切交流，發揮最大效益，共創永續行動的價值。

值得一提的是，磊山保經去年於創立10週年的時刻，首度舉辦「你、我、我們」音樂會，集結磊山長期支持的公益及藝術團體，將所有能量串接在一起，賦予社會最美好的意義，達成公益活動新的里程碑。今年磊山保經也將延續溫暖，除了公益月活動，也將在8月時舉辦「你、我、我們」音樂會，協助大眾更認識公益團體。

林世德表示，磊山今年的「新十年計畫」中，從原先的「支持30個公益團體」提升至「支持30個地方創生計畫」；未來磊山也將媒合其他企業與地方團隊，有效整合資源和服務，讓地方創生不斷成長和發酵。

這部《聽見歌 再唱》電影，講述的內容即是「臺灣原聲童聲合唱團」馬彼得校長年輕時經歷的故事，馬彼得深信，透過合唱的方式，孩子能順利找回自信，並且在這股自信中，提升出自己的學業和專長，也可以更愛自己。磊山長期支持原聲童聲合唱團，看著孩子們成長，此次電影包場活動就要將這份感動分享給社會大眾，呼應「你、我、我們」，在一起更美好。