渣打永續調查 台灣老闆SDGs認知度近九成
渣打2020年起五年將投入750億美元支持聯合國永續發展目標
渣打銀行昨（22）日在「永續造局駕馭未來」SDGs 論壇發布針對台灣企業管理人所進行的《永續發展大調查》，調查結果發現，儘管台灣企業人才對於「17項聯合國永續發展目標」（SDGs）認知度已近9成，其中「氣候變遷行動」認知度最高且最重要；然而在實際推動與落實上，仍面臨執行成效難以掌握、永續發展意識不足、相關目標及策略不明確等挑戰。
為響應政府積極推動綠色金融，並號召企業共同投入，渣打國際商業銀行於世界地球日（22日）舉辦「永續造局駕馭未來」SDGs 論壇，邀請台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、達德能源董事長王雲怡等各界代表，透過實務經驗分享與國際趨勢，聚焦台灣永續發展未來。
渣打銀行總經理韓德聖表示，聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）是全人類共同面臨的挑戰與努力的願景，其中金融業又扮演關鍵角色，藉由金融商品與服務，將資本與資源導向需要協助的地區，以促進永續發展，帶動經濟成長並創造相關就業機會。渣打作為國際性金融集團，積極將永續發展落實到日常業務與渣打所營運的社區，並期待在2030年達成營運淨零排放，2050 年達成投融資淨零排放的目標。在2020至2025年間，渣打集團將投入750億美元支持聯合國永續發展目標，並聚焦於永續基礎建設、潔淨科技與再生能源的發展。在台灣，渣打銀行也積極參與多項離岸風電專案融資，更是首家推出綠建築房貸的外商銀行，未來也將持續結合集團資源，協助台灣永續發展與國際接軌，並與客戶攜手邁向更綠色、更負責任的永續經濟轉型。
為深入了解聯合國永續發展目標在台灣的進展，渣打銀行日前透過網路調查逾200位台灣企業主管（企業主及中高階主管），近9成（89.3%）受訪者表示聽過「聯合國永續發展目標」，其中以氣候變遷行動（85.9%）、消除貧窮（75%）與性別平等（74.4%）的認知度最高；更有近4成的受訪者認為，採取緊急措施以因應氣候變遷及其影響的「氣候變遷行動」是各項目標中最迫切重要的。
調查結果顯示，企業主管對相關目標的認知度，也反映在台灣企業推廣永續活動的項目，逾半數受訪者（50.7%）表示自身企業正進行節能減碳減塑，其他較常見普及的企業永續活動還有保護環境生態（49.2%）與關懷弱勢族群（40.4%）。當問到企業推動永續發展目標的阻礙，約4成受訪者表示不確定如何執行才有成效，而內部永續發展意識不足（39%）與企業永續的目標及策略不明確（37.2%）也是台灣企業正面臨的共同挑戰。
財務諮詢、綠色存貸款 金融業扮演關鍵角色
企業受訪者也指出，若能透過永續獎勵補助政策、稅務減免或帶動綠色商機等措施，應能有效鼓勵企業擴大投入永續發展。此外，金融業能運用市場力量與影響力，促使企業願意投入永續發展，也扮演關鍵角色；有近8成（78%）受訪者認為自身企業非常需要永續相關財務諮詢服務、同時也有超過4成受訪者表示，永續存款商品與融資貸款，都是現階段較需要的綠色金融服務。
渣打集團大中華及北亞地區可持續金融主管黃翠芝指出，隨著永續議題的關注度提升，市場對永續金融相關服務與商品的需求也增加，2020年全球永續債券總金額達到7,321億美元，較2019年成長29%，尤其以就業、公衛、及教育為目標的社會債券成長幅度最為突出。相關數據也顯示，近年來綠色投資或ESG投資的收益表現也普遍優於整體投資市場，都加速推動永續金融的進展。渣打集團除了在企業自身營運，積極落實永續經營的承諾，期待在2030年前達到淨零排放的目標。在全球許多市場皆設有專屬永續金融團隊，致力於各種創新解決方案，協助客戶管理風險，並且規劃綠色和永續金融發展藍圖，致力於成為共創全球永續共好的關鍵力量。
表1：您認為企業推動永續發展目標的最大阻礙是什麼？
|選項
|百分比
|不確定如何執行才有成效
|40.0%
|內部永續發展意識不足
|39.0%
|企業永續的目標及策略不明確
|37.2%
|永續活動的執行費用太高
|29.7%
|必需投入人力及物力
|24.1%
|管理階層不支持
|17.2%
表2：您認為以下哪些措施能促使企業更願意投入永續發展活動？
|選項
|百分比
|永續獎勵補助政策
|60%
|稅務減免
|47.4%
|綠色商機
|34.4%
|免費永續人才培訓
|30.6%
|主管機關強制要求揭露ESG資訊
|28.8%
|融資貸款優惠
|24.1%
表3：您認為哪一項金融服務可以促進企業推動永續發展活動？
|選項
|百分比
|永續相關之財務諮詢服務
|78.0%
|永續存款商品
|44.1%
|融資貸款
|42.7%
|永續投資商品-基金
|40.4%
|永續投資商品-債券
|26.0%