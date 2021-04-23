渣打永續調查 台灣老闆SDGs認知度近九成

渣打2020年起五年將投入750億美元支持聯合國永續發展目標

渣打銀行昨（22）日在「永續造局駕馭未來」SDGs 論壇發布針對台灣企業管理人所進行的《永續發展大調查》，調查結果發現，儘管台灣企業人才對於「17項聯合國永續發展目標」（SDGs）認知度已近9成，其中「氣候變遷行動」認知度最高且最重要；然而在實際推動與落實上，仍面臨執行成效難以掌握、永續發展意識不足、相關目標及策略不明確等挑戰。

為響應政府積極推動綠色金融，並號召企業共同投入，渣打國際商業銀行於世界地球日（22日）舉辦「永續造局駕馭未來」SDGs 論壇，邀請台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、達德能源董事長王雲怡等各界代表，透過實務經驗分享與國際趨勢，聚焦台灣永續發展未來。

渣打銀行總經理韓德聖表示，聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）是全人類共同面臨的挑戰與努力的願景，其中金融業又扮演關鍵角色，藉由金融商品與服務，將資本與資源導向需要協助的地區，以促進永續發展，帶動經濟成長並創造相關就業機會。渣打作為國際性金融集團，積極將永續發展落實到日常業務與渣打所營運的社區，並期待在2030年達成營運淨零排放，2050 年達成投融資淨零排放的目標。在2020至2025年間，渣打集團將投入750億美元支持聯合國永續發展目標，並聚焦於永續基礎建設、潔淨科技與再生能源的發展。在台灣，渣打銀行也積極參與多項離岸風電專案融資，更是首家推出綠建築房貸的外商銀行，未來也將持續結合集團資源，協助台灣永續發展與國際接軌，並與客戶攜手邁向更綠色、更負責任的永續經濟轉型。

渣打銀行總經理韓德聖表示聯合國永續發展目標是全人類共同面臨的挑戰與努力的願景。圖／渣打提供

為深入了解聯合國永續發展目標在台灣的進展，渣打銀行日前透過網路調查逾200位台灣企業主管（企業主及中高階主管），近9成（89.3%）受訪者表示聽過「聯合國永續發展目標」，其中以氣候變遷行動（85.9%）、消除貧窮（75%）與性別平等（74.4%）的認知度最高；更有近4成的受訪者認為，採取緊急措施以因應氣候變遷及其影響的「氣候變遷行動」是各項目標中最迫切重要的。

調查結果顯示，企業主管對相關目標的認知度，也反映在台灣企業推廣永續活動的項目，逾半數受訪者（50.7%）表示自身企業正進行節能減碳減塑，其他較常見普及的企業永續活動還有保護環境生態（49.2%）與關懷弱勢族群（40.4%）。當問到企業推動永續發展目標的阻礙，約4成受訪者表示不確定如何執行才有成效，而內部永續發展意識不足（39%）與企業永續的目標及策略不明確（37.2%）也是台灣企業正面臨的共同挑戰。

財務諮詢、綠色存貸款 金融業扮演關鍵角色

企業受訪者也指出，若能透過永續獎勵補助政策、稅務減免或帶動綠色商機等措施，應能有效鼓勵企業擴大投入永續發展。此外，金融業能運用市場力量與影響力，促使企業願意投入永續發展，也扮演關鍵角色；有近8成（78%）受訪者認為自身企業非常需要永續相關財務諮詢服務、同時也有超過4成受訪者表示，永續存款商品與融資貸款，都是現階段較需要的綠色金融服務。

渣打集團大中華及北亞地區可持續金融主管黃翠芝指出，隨著永續議題的關注度提升，市場對永續金融相關服務與商品的需求也增加，2020年全球永續債券總金額達到7,321億美元，較2019年成長29%，尤其以就業、公衛、及教育為目標的社會債券成長幅度最為突出。相關數據也顯示，近年來綠色投資或ESG投資的收益表現也普遍優於整體投資市場，都加速推動永續金融的進展。渣打集團除了在企業自身營運，積極落實永續經營的承諾，期待在2030年前達到淨零排放的目標。在全球許多市場皆設有專屬永續金融團隊，致力於各種創新解決方案，協助客戶管理風險，並且規劃綠色和永續金融發展藍圖，致力於成為共創全球永續共好的關鍵力量。

表1：您認為企業推動永續發展目標的最大阻礙是什麼？

選項 百分比 不確定如何執行才有成效 40.0% 內部永續發展意識不足 39.0% 企業永續的目標及策略不明確 37.2% 永續活動的執行費用太高 29.7% 必需投入人力及物力 24.1% 管理階層不支持 17.2%

表2：您認為以下哪些措施能促使企業更願意投入永續發展活動？

選項 百分比 永續獎勵補助政策 60% 稅務減免 47.4% 綠色商機 34.4% 免費永續人才培訓 30.6% 主管機關強制要求揭露ESG資訊 28.8% 融資貸款優惠 24.1%

表3：您認為哪一項金融服務可以促進企業推動永續發展活動？