桃園市、成田市 將推藝能祭線上交流

桃園市長鄭文燦於今(22)日與日本千葉縣成田市長小泉一成進行線上對談，今(110)年將迎接桃園市、成田市締結友好城市協定5週年，雙方今就5週年慶藝能祭線上交流及疫情過後各項交流等交換意見。

雙方締結友好城市5週年，今年10月籌辦觀光論壇

鄭市長首先感謝小泉市長在今年1月部桃事件發生時，第一時間在官方臉書為桃園聲援，成田市吉祥物鰻成君也特別與桃園市吉祥物ㄚ桃、園哥一起合影，在官方推特上為桃園加油打氣，令人備感溫馨。鄭文燦表示，桃園市與成田市於105年9月16日簽署「桃園市‧成田市友好城市協定書」，今年將屆滿5週年；另桃園國際機場與成田國際機場分別為臺灣與日本國家門戶，也在同一天締結了姊妹機場關係，他指出桃園市與成田市過去在文化、機場、教育等領域進行多項交流，特別是在傳統藝能團體互訪方面，桃園大溪數表演團體受邀參加成田市「成田傳統藝能祭」，讓桃園傳統技藝成功行銷國際舞台，而在桃園舉辦的「大溪大禧」活動亦邀請成田市傳統藝能表演團參與，相互增色，今年因受疫情影響，雙方於會中達成共識，預計將5週年慶結合大溪大禧與成田傳統藝能祭，採線上交流模式預錄影片同時播出，未來重要活動也期待透過視訊方式互相參與或表達祝賀，讓雙方交流不因疫情停擺。

小泉一成市長對桃園市疫情初期捐贈口罩、酒精乾洗手、防護衣等防疫物資表達感謝，他提及，日本新冠肺炎疫情依然嚴俊，但成田市實施許多因應措施，疫情有受到控制，希望疫情早日平息，也希望今天討論的包括觀光、教育、文化等領域的交流項目，都能夠在疫情後一一實現，並在疫情期間保持線上交流，最後，小泉市長也表達對台灣鳳梨的支持，並表示日本有很多台灣鳳梨粉絲。對此鄭市長回應，桃園雖沒有直接生產鳳梨，但有很多食品工廠，生產果乾、酵素等多樣化的鳳梨產品，也都非常優質，同時也盼10月預計在桃園舉辦的台日觀光高峰論壇能夠順利舉辦，讓雙方觀光交流能夠更加熱絡。