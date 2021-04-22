桃園市、成田市 將推藝能祭線上交流

桃園市長鄭文燦於今日與日本千葉縣成田市長小泉一成進行線上對談。圖/市府提供

桃園市長鄭文燦於今(22)日與日本千葉縣成田市長小泉一成進行線上對談，今(110)年將迎接桃園市、成田市締結友好城市協定5週年，雙方今就5週年慶藝能祭線上交流及疫情過後各項交流等交換意見。

雙方締結友好城市5週年，今年10月籌辦觀光論壇

鄭市長首先感謝小泉市長在今年1月部桃事件發生時，第一時間在官方臉書為桃園聲援，成田市吉祥物鰻成君也特別與桃園市吉祥物ㄚ桃、園哥一起合影，在官方推特上為桃園加油打氣，令人備感溫馨。鄭文燦表示，桃園市與成田市於105年9月16日簽署「桃園市‧成田市友好城市協定書」，今年將屆滿5週年；另桃園國際機場與成田國際機場分別為臺灣與日本國家門戶，也在同一天締結了姊妹機場關係，他指出桃園市與成田市過去在文化、機場、教育等領域進行多項交流，特別是在傳統藝能團體互訪方面，桃園大溪數表演團體受邀參加成田市「成田傳統藝能祭」，讓桃園傳統技藝成功行銷國際舞台，而在桃園舉辦的「大溪大禧」活動亦邀請成田市傳統藝能表演團參與，相互增色，今年因受疫情影響，雙方於會中達成共識，預計將5週年慶結合大溪大禧與成田傳統藝能祭，採線上交流模式預錄影片同時播出，未來重要活動也期待透過視訊方式互相參與或表達祝賀，讓雙方交流不因疫情停擺。

小泉一成市長對桃園市疫情初期捐贈口罩、酒精乾洗手、防護衣等防疫物資表達感謝，他提及，日本新冠肺炎疫情依然嚴俊，但成田市實施許多因應措施，疫情有受到控制，希望疫情早日平息，也希望今天討論的包括觀光、教育、文化等領域的交流項目，都能夠在疫情後一一實現，並在疫情期間保持線上交流，最後，小泉市長也表達對台灣鳳梨的支持，並表示日本有很多台灣鳳梨粉絲。對此鄭市長回應，桃園雖沒有直接生產鳳梨，但有很多食品工廠，生產果乾、酵素等多樣化的鳳梨產品，也都非常優質，同時也盼10月預計在桃園舉辦的台日觀光高峰論壇能夠順利舉辦，讓雙方觀光交流能夠更加熱絡。

文 傅秉祥

工商時報