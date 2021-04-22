響應世界地球日 福展綠能力挺海岸淨灘活動

為響應4月22日世界地球日，NEFIN立盈集團旗下福展綠能率領員工於18日共同參與台南在地社團「台南淨遊趣」舉辦淨灘活動，參與淨灘民眾約40位，總計清潔80公斤垃圾。

「台南淨遊趣」以行動來愛護環境，自2017年即持續舉辦淨灘活動，除了淨灘外，還有宣導正確減少垃圾方法，及教導民眾如何作垃圾分類，期望國人能從自身做起，每天可以減少家中垃圾做起。

淨灘結束後將撿拾垃圾重新整理，依可回收物及垃圾做分類。圖／福展綠能提供

福展綠能表示，台灣是個美麗的寶島，但由於人為因素長期破壞周邊環境，導致島嶼四周海岸及沙灘上時常會堆積漂流在海上廢棄垃圾，若海灘能潔淨，也能減少無辜魚類、海龜等海洋生物誤食或纏繞致死，而這些海漂垃圾經過食物鏈循環，最終也會傷害到人類。為善盡企業社會責任，選擇淨灘活動，讓國人能重新擁有乾淨清澈美麗海洋。

長期重視環保議題，NEFIN創立宗旨為引領更多企業落實碳中和目標，並為企業提供太陽能系統、儲能與節能專業服務。NEFIN的核心團隊由美國杜邦公司負責太陽能業務專家組成，具備核心技術和競爭優勢，為客戶提供專業可行性分析、技術研究、組件採購、設計及工程建置、資產管理及維修保養等服務，且能充分掌握各領域專業知識，目前全球已成功開發超過300MW商業和工業天台太陽能項目。詳情請瀏覽官網：www.nefinco.com