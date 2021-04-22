開元食品暖心送愛家扶基金會

廣邀餐飲客戶共同響應公益計畫

據統計處餐飲業營業額調查，109年因受新冠疫情干擾，整體數字較去年減少4.2％，然Q3、Q4卻分別成長0.8及1.1個百分比1，顯示整體餐飲環境已逐步回溫；而深耕食品製造業即將邁入40週年、身為餐飲事業發展美味推手的開元食品，投身公益已持續13年不間斷，今年持續力挺家扶基金會，合作「戀職人送愛心，開元百萬助學計畫」公益活動，期望透過己身力量拋磚引玉，串連食品產業通路，以實際行動落實企業社會責任，發揮社會影響力，讓更多需要幫助的公益團體與弱勢家庭獲得關注。4月21日藉由公益活動起跑記者會的舉辦，開元食品亦展現企業優勢，力邀餐飲通路業者一同支持參與響應。

開元食品暖心送愛，助弱勢家庭翻轉未來

開元食品明年即將成立滿40週年，致力發展多面向企業社會責任，擴大公益影響力，建立員工認同感並彰顯開元五大文化：誠信、嚴謹、感恩、效率、創新；更串連通路夥伴資源，提升產業影響力。已代言戀職人鮮奶13年的愛心鮮奶大使Janet謝怡芬表示，開元食品始終不忘初心，今年仍持續捐助百萬助學獎金及戀職人愛心鮮奶予家扶基金會，希望為社會角落裡的弱勢家庭帶來愛與溫暖，深耕弱勢學子營養與教育關懷議題，陪伴他們成長，讓這群孩子們能有翻轉未來的希望。

開元食品攜手家扶基金會，推動「戀職人送愛心，開元百萬助學計畫」，持續關注弱勢兒少。圖／業者提供

開元食品投身公益13年，逾三千家餐飲通路夥伴共同支持

開元食品持續13年投身公益不間斷，至今已捐助超過30萬瓶鮮奶、累積超過3千家的通路夥伴響應並幫助超過1萬5千名弱勢學童，家扶基金會執行長何素秋表示，非常感謝開元食品願意以企業的影響力，支持這些孩子們，透過獎助學金與愛心鮮奶的捐贈，給予他們愛與溫暖的同時，更讓他們有了翻轉未來的可能。此次響應「戀職人送愛心，開元百萬助學計畫」的餐飲通路夥伴今日也出席記者會，攜手號召各界共同投入資源關懷弱勢家庭，除了認同開元食品的公益理念加入關懷行動，也盼能藉由自身企業力量，喚起社會大眾對弱勢兒少教育與營養議題的關注。

助弱勢家庭生活不再嚴峻，開元食品承諾未來仍持續關注

剛晉升為二寶媽的Janet也出席活動，與受邀參加的孩童們共同手作點心，讓小朋友們吃得開心、吃得健康。未來開元食品將會持續關注弱勢公益議題，期盼透過企業投入擴大社會影響力，協助弱勢兒少減少因資源匱乏而導致成長學習上的困頓，在一個更為健康安心的環境下成長發展。 此次通路夥伴包括，Caffè Chat 咖啡講、GAPO TEA角鋪、OPA Gelato、Q Burger饗樂餐飲、 葳林爵閣、YOLO’s Cafe、The Fun 樂房早午餐、一之軒、八曜和茶、土木公社 炭烤土司、丹麥之屋法式西點麵包、古丁原味品茶館、初作早餐、味鼎、青釉茶事、皇家祖母、客美多咖啡 Komeda‘s Coffee、茶•詩集人文茶集、夏帕義大利麵、貢茶、清原、綻1852牛排館、維也納專業烘焙坊、樂田麵包屋、魯西歐 LUCEO CAFE、興趣xsimtree、羅斯朵晴天 現烘咖啡、莫二 Moer Tea 烏龍專賣。

2021戀職人送愛心 開元百萬助學計畫公益影片「暖心送愛 翻轉未來觀看連結」