凱基證同仁愛心助庇護工場 獲頒企業優質精神

凱基證券捐助之凱基慈善基金會長期關懷弱勢，凱基證券同仁更在公司推動ESG與社會回饋的理念下，積極參與凱基慈善金會舉辦的各項活動，其中因長期支持庇護工場產品，獲得桃園市政府勞工局舉辦的「鼓勵企業訂購桃園庇護工場產品競賽」優勝廠商第一名金質獎，充分肯定凱基證券員工熱心公益、協助弱勢族群不落人後的優質精神。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，凱基慈善基金會以協助弱勢族群為宗旨，但員工自發性投入公益力量更大。凱基證券連續七年舉辦愛心麵包認購活動，每月一百元，為期一年購買庇護工坊烘焙產品。愛心麵包認購活動不僅協助身心障礙院生，使其有工作機會，能夠自主生活，不少員工更將購買之愛心烘焙品捐贈給育幼院、弱勢社區、和偏鄉學校；一份愛心不但協助了庇護工場院生，也幫助了其他需要關懷的族群。

桃園市長鄭文燦表示，庇護工場支持身心障礙者就業，讓身障朋友找到人生價值，企業的支持與實際購買產品對身障朋友就是自力更生的表現。桃園市政府自民國104年起為鼓勵各界採買庇護工場產品，舉辦「鼓勵企業團體訂購桃園庇護工場產品競賽計畫」，希望企業能拋磚引玉促進社會大眾重視身心障礙者就業議題，今年凱基慈善基金會代表凱基證券員工獲得第一名之金質獎，凱基人的愛心與善舉獲得鄭文燦市長特別感謝。

凱基人長期支持的樂桃桃庇護工場表示，庇護工場員工經由就業回歸社區，過程有賴多方通力合作，需要非常多的耐心與時間。凱基證券的長期支持不但讓工場內院生有穩定的收入，去年新冠肺炎疫情期間更保障了員工的生計，使庇護工場院生們有穩定的工作，以製作愛心滿滿，好吃又營養的烘焙點心，來表達感謝。

凱基證券從公司到員工，皆以「取之於社會，回饋於社會」理念，與公司共同實踐社會企業責任，也希望傳遞社會正面能量到台灣各個角落，創造有希望的未來。