臺北雙語城市的推手 第一屆金英獎開跑

台北市雲聯網扶輪社社長林青龍有感於雙語教育的重要性，特別邀集台北政愛扶輪社與國立臺北商業大學、台北市家長會長協會、泰北高級中學、台北衡陽扶輪社與民間企業一起投入雙語教育的推廣，於4月17日(六)假臺北商業大學，共同舉辦此邀請賽活動，以具體行動善盡社會責任。

林青龍社長表示：台北市雙語實驗課程，在教育局不斷創新努力的耕耘下，佳評遠播。但林社長希望精益求精，辦理總獎金10萬元的金英獎僅是拋磚引玉，目的在建立一個【英語講、演、表藝競賽】舞台，讓台北市雙語實驗第一階段通過的八所學校展現教育訓練成果，採相互競技與觀摩，透過同學們的肢體演繹及口語表達，落實雙語能力，並激發同儕間的學習動機，深化國中英文教育，通過不同語言、文字的認知，擴大個人常識與知識，冀達拓展國際視野，為全球公民奠基。

林青龍社長對【第一屆金英獎—英語講演表藝競賽】實施，特別感謝臺北市政府教育局諶亦聰專門委員協調期間的折衝往返與溝通協調，讓這八所學校得以順利組隊參與競賽活動，為台北市雙語實驗學校建立國際化舞台，讓台北市的雙語教育成為全台灣的標竿模範。

恭喜得獎的八所學校名單：

第一名: 至善國中

第二名: 西湖高中

第三名: 三民國中

最佳情境獎: 懷生國中

最佳台風獎: 北安國中

最佳劇情獎: 長安國中

最佳創意獎: 誠正國中

最佳道具獎: 格致國中

在此感謝社會企業家們的支持讓此活動圓滿大成功 ：

日紅生活股份有限公司

台北市華南扶輪社

台北市衡陽扶輪社

如意國際企業股份有限公司

形意藝術空間有限公司

臺北市高職學生家長會聯合會

中華民國節約能源推廣協會

德州大學台灣校友會

禾亞國際室內裝修有限公司

聖文森國際有限公司

金御企業集團

食家安飲食文化股份有限公司

勵瀚教育科技股份有限公司