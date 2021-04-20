加拿大多倫多台商及僑界買鳳梨挺農民

委市府轉贈關懷桃園弱勢族群

桃園市長鄭文燦今（20）日下午於市府，出席「加拿大多倫多台商及僑界金鑽鳳梨捐贈儀式」時表示，許多台僑離開故鄉後反而更關心台灣，因應台灣鳳梨出口受阻，本次感謝加拿大多倫多地區多名台商及僑界響應「購買台灣鳳梨支持臺灣農民活動」，購買約5,050公斤的金鑽鳳梨挺台農，除了部分鳳梨捐贈至兒少及社區照顧關懷據點外，也藉由桃姊妹經濟培力計畫下的桃姊妹工坊加工成鳳梨酵素、泡菜等產品，協助弱勢婦女增加收益、改善生活，是非常有意義及價值的捐贈，也代表台灣的力量愈來愈大，相信各界的努力能讓台灣成功度過國產鳳梨出口受限的難關。

鄭市長指出，為照顧農民及更多弱勢族群，加拿大多倫多地區僑務諮詢委員游宗熙號召多名台商及僑胞在台灣就地購買價值約17萬元的鳳梨，由加拿大多倫多地區僑務顧問葉翠華女士代表致贈市府，再由市府轉贈至社區照顧關懷據點暨C級巷弄長照站、弱勢兒少社區支持服務據點及兒少安置處所等共47處，讓更多長輩與兒少能同享這份愛心。此外，部分鳳梨也轉贈至桃姊妹經濟培力計畫，讓培力的姊妹們製作鳳梨果醬、酵素果汁、牛軋糖、泡菜等鳳梨商品，不僅可口又健康，也充滿溫度與人情味，希望台商及僑胞的愛心能讓大家看見海外僑界對台灣的關心及支持。

鄭文燦還提到，台灣鳳梨被中國拒絕進口後，大家愈加珍惜台灣的農民與鳳梨，國內外銷售量均有增加；台灣也不斷鼓勵製造鳳梨等農產加工品，讓未來相關農產品的用途更多元。此外，6年來桃園不斷擴大城市外交，在疫情分階段解封後，僑務交流也會陸續恢復，希望未來透過加拿大台商與加拿大進行更多的交流，進一步讓桃園成為台商的窗口。

僑務委員會副委員長徐佳青表示，在今（110）年2月底得知美味的台灣鳳梨沒有緣分出口至中國後，許多海外僑胞便發起號召在世界各地購買台灣鳳梨，使台灣鳳梨價格的行情不跌反升，非常熱絡；據統計，加拿大是採購台灣鳳梨最多的國家，加拿大朋友也非常捧場台灣鳳梨，本次實力堅強的多倫多商會捐贈大量鳳梨予弱勢族群，希望透過媒合的方式，讓台灣農民獲得較好的收益，也期待透過愛心捐贈活動，讓鳳梨產生社會正向效益，激勵更多台商投入公益事業。

加拿大多倫多地區僑務顧問葉翠華表示，一直以來國外台商皆非常支持台灣，考量鳳梨出口受阻事件影響台灣深遠，因此僑務諮詢委員游宗熙響應僑務委員會的號召，積極採購農產品，以行動支持台灣及台灣農民；此外，考量台灣與加拿大多倫多的距離，本次直接在台灣就地採購金鑽鳳梨幫助果農，回饋國內團體，希望代表多倫多台商對國人的心意。今日包括僑務委員會副委員長徐佳青、市府社會局長鄭貴華、國際獅子會300G2區副秘書長鄭碧娥、加拿大多倫多地區僑務顧問葉翠華、葉大山先生均一同出席活動。