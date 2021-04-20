世界地球日 德國萊因呼籲 救海龜 海廢源頭減量與回收是重點

海洋漂流廢棄物問題一直是海洋環保的痛點，世界各地皆積極推動各項淨海行動，以保護海洋生物及環境。臺灣四面環海，守護河岸及近海環境更有其必要性。因此環保署於109年辦理「海洋廢棄物高質化循環利用示範推廣計畫」，與環保機關、民間團體、產業界及驗證單位並同合作，完成海洋減廢示範案，希望藉此呼籲社會大眾將海廢化成可再生利用的資源，共同實現保護海洋環境的社會責任。

全球將海洋圾依位置分為海岸、海漂面與海底三大類，台灣則分別由環保署負責沿岸廢棄物清除，海保署負責海漂與海底垃圾清理，海廢的收集包含天時、地利、人和三要件。參與環保署海廢專案的德國萊因管理系統部門經理鄭敦元表示，海廢不像陸地上的垃圾，有大概地點可推估 。

德國萊因管理系統部門經理鄭敦元。圖／德國萊因提供

海廢收集並無固定來源或定時定量可供給，除了在河岸撿拾外，「寶特瓶上的外國文字也會自己說明是哪裏來的，海洋垃圾不只是在地化的問題，洋流、季節、風向都會帶來一定程度的影響」，鄭敦元實證發現。海洋廢棄物通常包含保麗龍、漂流木、破漁網、浮球、塑膠廢棄物中，其中以塑膠寶特瓶及漁網較易從沿岸取得，也是回收經濟價值較高的產物。 一旦具有商用價值，企業也較有意願投入開發。

此次整個環保署海廢專案示範計畫包含從研究調查、現場淨灘收集、場所儲存、運輸、第一分類場、清洗及碎片化、進入紡織製程、製紗成布到變成衣服，完整示範每一個海廢處理階段，而每個過程都耗費相當的時間與人力。在環保署的專案裏，鄭敦元在台、澎、金、馬、綠島及蘭嶼裏跑透透做海洋廢棄物回收利用認證，經過半年收集，看到了8 噸以上的寶特瓶垃圾。而這些可回收的塑膠寶特瓶經過挑選去雜質，大概有5 噸能進入到工業製程，再經去無存菁後才能製成上千件的「潯寶衣」。環保署將以潯寶衣示範性計畫模式，建立海洋廢棄物循環產品標章制度，確保海廢產品的用料、處理、製造等溯源過程。

海廢種類。圖／德國萊因提供

當氣候變遷，全球討論各式各樣的環保措施時，從產品生命週期來看，能從源頭減量加上良好的資源再生技術利用，才能做到較好的垃圾總量管制。 怎麼樣做才環保? 人們總有不同的解讀角度，也往往容易陷入單一現象迷思。 例如: 物品使用的生命週期越長越好? 不產生多餘廢棄物就會對環境越友善? 有些產品以節能為目的，但在生產中會產生大量不利環境的廢棄物，且不利回收…..塑膠瓶越薄越容易被分解? 針對種種吊詭現象，號稱垃圾達人的鄭敦元有各種廢棄物回收稽核經驗，經歷資訊家電、輪胎、塑膠容器、玻璃等不同產品的廢棄回收過程，他表示，「從回收精神來看，一個產品若能有效的被回收再利用，就可說是好的環保產品。材質越單純越容易回收! 複合材質或彩色標籤通常就不利回收了。」

海廢化成寶處理製造過程。圖／德國萊因提供

很多人都看過海龜或其他生物誤食海洋廢棄物或遭到意外纏繞的新聞，喚起全球對海洋汙染議題的關注。目前國際間並無一致的海廢認定標準，對於有心認同海洋廢棄物減量及循環。利用的企業，如何鑑別真正的海廢往往是一大難題。德國萊因TÜV 基於多年資源回收經驗可與相關企業合作開發海廢查證方案，協助政府機關、企業機構與回收業者一起支持保護海陸環境，讓台灣對環境更友善。