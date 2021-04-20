台虹科技及虹心兒少關懷協會參與公益路跑關懷弱勢學子

台虹科技及虹心兒少關懷協會全額贊助小港高中同學一起參與Run for Future順發X港都公益路跑，並自辦榮譽競賽，獎勵各組別前五名完賽之參賽者，亦在公司內部發動全體同仁募捐全新義賣品，將義賣所得全數捐贈慈善機構，另虹心兒少關懷協會顏志明理事長亦提供消費二倍券，提高善款金額，以扶助更多的人。

台虹科技董事長暨虹心兒少關懷協會榮譽理事長孫達汶，本著「取之於社會，用之於社會」之企業經營理念與善盡社會責任的重大使命，成立「高雄市虹心兒少關懷協會」，專注於關懷兒童與青少年健康成長與自我發展，希望多照顧一個孩子，就多一個充滿希望的人生。

台虹吉祥物「虹寶熊」現身公益路跑會場為選手加油！高市運發局局長侯尊堯（左二起）、台虹集團總經理江宗翰、虹心兒少理事長顏志明、順發董事長吳錦昌等與「虹寶熊」合影。圖／台虹科技提供

台虹科技總經理江宗翰表示，路跑是一種衝撞的動能，透過路跑的帶動，去衝撞弱勢學童受教育的困境，創造平等受教育的環境。疫情或許會讓人們疏離，但是公益路跑可以讓我們拉近對弱勢學童受教育的關懷。

江宗翰指出，台虹在這行業裡，目前是全球市佔率第一的公司，但對社會大眾而言，台虹不是媒體寵兒，也不是聚光燈下的明星企業。台虹可以說有些草根，但是草根是種韌性，具備強度。希望藉由本次公益路跑結合義賣活動，讓「愛與希望」持續不斷的擴張，形成一股「善的循環」之社會動力，充份發揮本協會榮譽理事長「取之於社會，用之於社會」的理念。