RISE Art Studio「心海凝視──莊明中油畫創作展」4/17開幕式

自許為一個藝術家與消費者體驗互動、與產業界跨域整合、與國際化通路行銷的交流、合作、連結平台的RISE Art Studio藝術空間，同時提供買得起的質感生活提案，用藝術陪伴大家在忙碌中一起發現生活中美好的事物。RISE Art Studio於4月11日～4月30日推出「心海凝視──莊明中油畫創作展」，並在4月17日（星期六）舉行開幕式，歡迎藝文愛好者共襄盛舉。

先天高度近視的莊明中老師，雖然看待這個世界很模糊，但卻能比別人看見更多的變化；他用色彩繽翻的線條，告訴大家海洋的遼闊，以及瞬息萬變的生命故事。

現在人習慣透過濾鏡看世界，利用各種濾鏡後製陰天也能變晴天；先天有著2千3百度高度近視的莊明中老師，雖然看待這個世界很模糊，但透過自身的濾鏡，卻能比別人看見更多的變化。

去(2020)年，老師因視網膜剝離而靜養沉思，而開始描繪自我內心變動的風景，成為了這次個展的創作主題──心海凝視。當他遮起左眼，凝視眼前的世界變形、漂浮、迷漾、絢麗……他看見心中湧動的海洋。當老師化身燈籠魚，航行在無光的深海，乘著黑色的泡泡，用色彩繽翻的線條，告訴你海洋多麼遼闊，也告訴你瞬息萬變的生命故事。

莊明中博士畫作欣賞：拼板舟的故事。

海洋議題一直是莊老師的創作主題，此次展出選用｢拼板舟的故事｣作為主視覺，也由這幅作品來帶大家進入莊老師的創作世界。海洋劇場中，停泊的拼板舟、跳躍的飛魚，當樂聲響起，靜謐的光影中，敘述著這島嶼的故事。莊明中老師的作品像一首變奏曲，歌頌着眼前的壯闊海洋和神祕奇幻國度，帶著我們體驗寶島台灣和遼闊海洋世界。

位於仁愛路的RISE Art Studio藝術空間環境雅致，吸引許多藝術家和藝文愛好者聚集。

莊明中老師現任國立台中教育大學美術系教授、國立台灣師範大學美研所兼任教授、北京中央美術學院油畫創作博士，受聘台灣國際版畫素描雙年展、全國美展、大墩美展、全國百號油畫展、聯邦新人獎、文化部藝術銀行等評審委員，舉辦個展23次，作品曾於美國、加拿大、中國、日本、韓國、澳洲、西班牙……等國展覽，享譽國際。（圖／RISE Art Studio提供）

【RISE Art Studio「心海凝視──莊明中油畫創作展」】

․開幕日期：110年4月17日（六）PM14:00-17:00

․展出日期：110年4月11日（日）～4月30日（五）

․展出地點：RISE Art Studio（台北市大安區仁愛路四段230號1樓）

․展覽時間：11:00～17:30（週一至週五，週六、日及國定假日不開放）

․洽詢電話：（02）2700-8230