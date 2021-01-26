鄧白氏COVID-19指數 協助企業管理風險和辨識機會

全球商業數據與專業分析領導者鄧白氏Dun & Bradstreet以COVID-19新冠疫情影響指數顯示出按照地區和行業對業務及其供應商和客戶網路的影響程度之全新分析。

由於COVID-19病毒更具傳染性的變種已導致英國等國家的疫情再次失控，鄧白氏Dun & BradstreetCOVID-19新冠疫情影響指數目的在協助企業洞察與了解對現有客戶和潛在客戶的影響，以及上游和下游供應鏈的當前狀況。鄧白氏台灣區總經理孫偉真表示，「我們利用數據開發了該項指數，企業能夠使用此資訊即時監控客戶變化的情形，改進目標策略，並且為提高銷售和行銷投資提供資訊。」

鄧白氏Dun & Bradstreet的COVID-19新冠疫情影響指數基於大流行當地情況的演變，根據金融健康、地理、行業、整體企業風險、業務關係等五個關鍵因素對台灣企業進行排名。該指數以紅色為受影響最大的企業，綠色為受影響最小的企業，提供清晰易懂的指導，以利企業高階主管能夠快速識別潛在的供應鏈中斷和信貸風險，並採取果斷行動。此外，該指數還提供了保護收入和確定銷售活動優先順序的機會。

孫偉真指出，COVID-19新冠疫情影響指數是在公司全球業務資料庫平臺上構建的，基於公司的地理位置、Dun & Bradstreet獨家信用和風險、公司的關閉等資訊，加上疫情對供應商和客戶的影響，在公司運營地評估疫情對公司運營的影響程度。當該地條件只提供部分資訊時，這種雙管齊下的方法會更有效。例如，客戶的公司所在地目前可能受到疫情的影響最大，但其運營可能會因疫情對供應商所在地的嚴重影響而中斷。通過深入瞭解疫情對公司及其運營業務的影響，鄧白氏Dun & Bradstreet可幫助客戶即時瞭解公司可能面臨的挑戰。

在D&B的資訊中，COVID-19新冠疫情影響指數位於下方，每個影響因數都標有不同顏色的分數，以便客戶從財務、運營、行業角度瞭解公司的情況，以及不考慮或考慮業務關係影響的總體評分。評級根據影響程度分為四個級別最高(紅色)、高(橘色)、中(黃色)、低(綠色)，鄧白氏也會提出不同的建議給客戶做參考和評估。

鄧白氏Dun & Bradstreet是全球商業數據與專業分析領導者，協助全球各地企業强化商業績效。鄧白氏數據雲透過揭露數據的洞察力，提供多種商業解決方案，協助客戶提高營收、降低成本、管理風險，並實現業務轉型。自1841年以來，各大中小型企業都依靠鄧白氏管理風險和挖掘商機。