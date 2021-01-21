台灣產業合作發展協會籌拍影音課程助攻轉型升級

台灣產業合作發展協會1月20日舉辦新舊理事長交接晚宴，由創會理事長敦偉聯合會計師事務所所長陳柏華交接給世紀離岸風電設備公司副董事長李清欽，並在立法委員柯建銘擔任監交人下完成交接儀式。台灣產業合作發展協會創會理事長陳柏華回顧兩年來協會工作除了扮演產業與政府溝通橋樑外，也因應疫情拍攝一系列影音課程，如財經幫、會計幫，協助台灣產業升級轉型。

陳柏華回顧任期期間，從草創初期參訪各地產業園區，如大埔美精密機械園區、亞洲矽谷計劃執行中心及各地企業，同期間也陸續製播網紅節目，邀請專家分享創新點子及經營知識。到了2020年初，因為疫情關係，參訪及課程安排暫停，協會轉而製作影音知識節目，至今已出到40多集，有系統提供會員們實用的經營知識與內容。

台灣產業合作發展協會新舊理事長交接晚宴冠蓋雲集，行政院副院長沈榮津（右7)也特別受邀出席演講。圖／蔡淑芬

新任理事長李清欽對未來任期工作，除了延續過去兩年打下的基礎與工作外，協會將會扮演政府與企業的溝通平台，此外，未來數位化將是企業的關鍵技術，協會也會推廣數位行銷相關策略。台灣產業合作發展協會新舊理事長交接晚宴冠蓋雲集，行政院副院長沈榮津也特別受邀出席演講，立法委員柯建銘、范雲、鍾佳濱、黃秀芳皆到場致意。

沈榮津演講時表示，目前台灣六大核心產業在全球佔據重要地位，相當具競爭力，以離岸風電為例，全世界風電大廠都帶著錢來投資台灣；電動車供應鏈台灣也切入核心供應，在在都顯示未來台灣產業有20年榮景，他也承諾政府會協助企業解決缺工問題，更會以清楚政策方向協助企業發展。