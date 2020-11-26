美商鄧白氏發布2020年第四季「台灣企業樂觀指數」報告

根據美商鄧白氏調查結果，發現約67％的受訪企業預期2020年第四季的新增訂單量會比去年同期增長或維持不變，而多數受訪企業預期其產品的銷售價格在第四季會下降。

美商鄧白氏發布2020年第四季的「台灣企業樂觀指數」報告，訪問目的在衡量商業社群的脈動。最新調查結果顯示，多數受訪企業對第四季景氣持正面態度，其樂觀程度相較第三季樂觀。以六項參數來看，相較銷售價格、備貨水準及雇用員工數，企業對第四季的銷售量、淨利潤及新增訂單量持樂觀看法。

此調查透過六個關鍵參數，包括：銷售量、淨利潤、銷售價格、新增訂單量、備貨水準、雇用員工數，以了解不同產業別、不同規模的企業對景氣的樂觀程度。企業樂觀指數的範圍為1~100，50以上代表企業對下一季表現相較去年同季持樂觀看法，反之表企業持悲觀看法，而50代表企業預期下一季表現相較去年同季維持不變。

調查發現：有18％的受訪企業預期2020年第四季的「銷售量」、「淨利潤」、「銷售價格」、「新增訂單量」、「備貨水準」、「雇用員工數」表現樂觀，而2020年第三季對六項參數皆樂觀的受訪企業比例有7％。38％的受訪企業預期2020年第四季的銷售量會上升，而2020年第三季為24％。41％的受訪企業預期2020年第四季的淨利潤會上升，而2020年第三季為24％。40％的受訪企業預期2020年第四季的訂單量將有所提升，而2020年第三季為25％。

65％的受訪企業預期2020年第四季自家產品的銷售價格會下降，而2020年第三季為54％，比重上升11％。61％的受訪企業預期2020年第四季的員工規模會下降，而2020年第三季為53％。57％的受訪企業預期2020年第四季的備貨水準會下降，而2020年第三季為47％。

所有產業裡，房地產業對第四季的預期銷售量、新增訂單量和銷售價格最為樂觀，而飯店和餐飲業對第四季的預期銷售價格、新增訂單量和雇用員工數最不樂觀。

對照台灣產業報告與政府統計數據，每年第四季是年底購屋旺季的開始，今年年初因受新冠疫情影響，買氣略顯觀望，下半年國內疫情逐漸獲得控制，市場氛圍轉趨正面，房市交易持續增溫，房地產業界多認同下半年買氣將優於去年同期。至於，飯店和餐飲業雖受益於中秋和國慶連假帶動，但因為今年受新冠肺炎疫情衝擊過大，全年餐飲營收，恐難在年底前翻轉今年跌幅。

美商鄧白氏全球首席經濟學家Arun Singh在評論調查結果時表示，台灣企業樂觀指數調查於2020年9月底至10月初進行，當時各項景氣訊號指出，台灣經濟非但不會因疫情影響而衰退，還能從全球貿易中獲益。亞洲方面，台灣得以在後疫情時代保有高度的產業成長，正是具備了較佳的環境來支持常態性商業運作。台灣由於產業結構與科技應用高度相關，得於全球持續彈升的5G電信及IT設備零售需求下，維持高經濟成長。

美商鄧白氏台灣區總經理孫偉真指出，2020年台灣第四季整體企業樂觀指數為46，優於第三季。主要源於企業回答持平的比重大幅下降。相較製造業，服務業對景氣看法稍樂觀。總體來看，企業的樂觀預期主要反映在銷售量、淨利潤、新增訂單量此三項關鍵參數。

關於美商鄧白氏

鄧白氏Dun & Bradstreet是全球商業數據與專業分析領導者，協助全球各地企業强化商業績效。鄧白氏數據雲透過揭露數據的洞察力，提供多種商業解決方案，協助客戶提高營收，降低成本、管理風險，並實現業務轉型。自1841年以來，各大中小型企業都依靠鄧白氏管理風險和挖掘商機。全球總計逾4,600位諮詢顧問、分析師、研究員。

